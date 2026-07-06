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“Real Madrid” “Valensiya”nın məşqçisi ilə müqavilə bağlayıb

Basketbol
Xəbərlər
6 İyul 2026 21:43
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“Real Madrid” “Valensiya”nın məşqçisi ilə müqavilə bağlayıb

65 yaşlı ispan basketbol məşqçisi Pedro Martinesin Avroliqa komandası “Real Madrid”in baş məşqçisi təyin olunduğu açıqlanıb.

İdman.Biz bu barədə klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.

Martines 2024-cü ildən bəri baş məşqçi olduğu “Valensiya”dan transfer edilib. Madrid komandası “Valensiya”ya 1 milyon avro ödəyəcək. Madrid klubu ilə müqavilə üç il müddətinə bağlanıb.

Ötən mövsüm “Valensiya” Almaniyanın Alba klubunun heyətdən çıxmasından sonra Avroliqaya dəvət alıb. İspaniya klubu 32 oyunda 25 qələbə və 13 məğlubiyyət qazanıb və müntəzəm mövsümdə ikinci yeri tutub. Komanda Dördlər Finalına yüksəlib və yarımfinalda “Real Madrid”ə məğlub olub (90:105).

İdman.Biz
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