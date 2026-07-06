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Azərbaycanın U-20 yığması Avropa çempionatında Yunanıstana məğlub olub

Basketbol
Xəbərlər
6 İyul 2026 22:37
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Azərbaycanın U-20 yığması Avropa çempionatında Yunanıstana məğlub olub

Azərbaycanın 20 yaşadək qadınlardan ibarət komandası Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən Avropa Basketbol Çempionatının B Divizionunda üçüncü oyununu keçirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, A qrupunun üçüncü turunda Azərbaycan komandası yunan həmyaşıdlarına 63:79 hesabı ilə məğlub olub.

Turnirin əvvəlində Azərbaycan komandası İrlandiyaya (81:93) məğlub olub, sonra Albaniya üzərində inamlı qələbə qazanıb (88:60).

Üç turdan sonra Yunanıstan A qrupunda altı xalla liderlik edir. Azərbaycan dörd xalla ikinci yerdədir, ardınca İrlandiya (3) və Albaniya (2) gəlir.

İdman.Biz
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