Azərbaycanın U-20 yığması Avropa çempionatında Yunanıstana məğlub olub

Azərbaycanın 20 yaşadək qadınlardan ibarət komandası Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən Avropa Basketbol Çempionatının B Divizionunda üçüncü oyununu keçirib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, A qrupunun üçüncü turunda Azərbaycan komandası yunan həmyaşıdlarına 63:79 hesabı ilə məğlub olub.
Turnirin əvvəlində Azərbaycan komandası İrlandiyaya (81:93) məğlub olub, sonra Albaniya üzərində inamlı qələbə qazanıb (88:60).
Üç turdan sonra Yunanıstan A qrupunda altı xalla liderlik edir. Azərbaycan dörd xalla ikinci yerdədir, ardınca İrlandiya (3) və Albaniya (2) gəlir.