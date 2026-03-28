Nəriman Axundzadə NBA arenasında

“Kolumbus Kru” klubunda çıxış edən azərbaycanlı futbolçu Nəriman Axundzadə ABŞ-də basketbol matçını canlı izləyib.
İdman.Biz xəbər verir ki, gənc hücumçu “Cleveland Cavaliers” - “Miami Heat” arasında keçirilən NBA qarşılaşmasının qonaqları sırasında yer alıb.
Oyunu tribunadan izləyən Axundzadə ABŞ idman mühitinə yaxından şahidlik edib. Onun bu səfəri həm də fərqli idman növlərinə marağını nümayiş etdirməsi baxımından diqqət çəkib.
Qeyd edək ki, futbolçu hazırda MLS təmsilçisi “Kolumbus Kru”nun heyətində çıxış edir və ABŞ-da karyerasını davam etdirir.