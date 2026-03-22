22 Mart 2026
Basketbolda tarixi an: Lebron Ceyms bütün dövrlərin rekordunu qırdı

22 Mart 2026 13:38
Basketbolda tarixi an: Lebron Ceyms bütün dövrlərin rekordunu qırdı

“Los-Anceles Leykers”in hücumçusu Lebron Ceyms NBA-nın müntəzəm çempionatlarında keçirilən oyunların sayına görə yeni rekorda imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, martın 22-nə keçən gecə “Leykers” komandası “Orlando Mecik” üzərində 105:104 hesablı çətin qələbə qazanıb. Bu qarşılaşmada 12 xal toplayan Lebron Ceyms üçün sözügedən oyun karyerasında 1612-ci matç olub.

Bununla da Lebron Ceyms əfsanəvi Robert Perişə məxsus olan əvvəlki rekordu geridə qoyaraq, liqa tarixində bu göstərici üzrə birinci pilləyə yüksəlib.

Qeyd edək ki, 39 yaşlı basketbolçu artıq NBA tarixinin ən məhsuldar oyunçusu statusunu daşıyır və bu yeni nailiyyəti ilə adını basketbol tarixinə qızıl hərflərlə bir daha yazdırıb.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan U-14 basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazandı - FOTO
20 Mart 16:07
Basketbol

Azərbaycan U-14 basketbol millisi Türkiyədə bürünc medal qazandı - FOTO

Yalovada keçirilən “EVOQ Challenge Cup” turnirində yığma üçüncü yeri tutub
“Real Madrid” – “Hapoel Təl-Əviv” matçı təhlükəsizlik məsələləri səbəbindən azarkeşsiz keçiriləcək
20 Mart 06:19
Basketbol

“Real Madrid” – “Hapoel Təl-Əviv” matçı təhlükəsizlik məsələləri səbəbindən azarkeşsiz keçiriləcək

Bu matç üçün alınan biletlər dərhal geri qaytarılacaq
Basketbolda tarixi an: Aleks Karuzo blok etmək üçün krosovkadan istifadə etdi - VİDEO
18 Mart 14:09
Basketbol

Basketbolda tarixi an: Aleks Karuzo blok etmək üçün krosovkadan istifadə etdi - VİDEO

NBA ulduzu ayaqqabısı ilə rəqibi dayandırmağa çalışsa da, hakimlər bunu “texniki” fərqlə qiymətləndiriblər
PSJ, “Milan” və “Nyukasl”ın sahibləri “NBA-Europe” layihəsi üçün basketbol klubları yaratmaq niyyətindədirlər
18 Mart 00:11
Basketbol

PSJ, “Milan” və “Nyukasl”ın sahibləri “NBA-Europe” layihəsi üçün basketbol klubları yaratmaq niyyətindədirlər

PSJ-nin sahibi “Qatar Sports Investments” şirkəti Parisdə yeni bir komanda yaratmaq üçün təklif hazırlayır.

AVRO-2027-nin seçmə mərhələsi: Azərbaycan millisi növbəti oyununda da uduzub
17 Mart 21:15
Basketbol

AVRO-2027-nin seçmə mərhələsi: Azərbaycan millisi növbəti oyununda da uduzub - YENİLƏNİB

Görüş Bakı İdman Sarayında keçirilib
Donçiç və Adebayo NBA-da həftənin ən yaxşıları seçildi
17 Mart 17:19
Basketbol

Donçiç və Adebayo NBA-da həftənin ən yaxşıları seçildi

Donçiç “Leykers”lə, Adebayo isə rekordla diqqət çəkib

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi
21 Mart 19:20
Futbol

Ramosdan həyat yoldaşına özünəməxsus təbrik - yaşı ilə bağlı zarafat etdi

İspan ulduz paylaşımı ilə həm romantik, həm də yumor dolu mesaj verdi
Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ
20 Mart 19:20
Azərbaycan futbolu

Arif Əsədov: Futbolçu “Neftçi”dən keçməyibsə, o, yarımçıq oyunçu sayılırdı” - MÜSAHİBƏ

O bildirib ki, o dönəmdə “Neftçi”yə xüsusi hörmətlə baxılırdı
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO
20 Mart 17:47
Tennis

Dünyanın ən güclü tennisçilərindən birinin heyvan sevgisi azarkeşləri təsirləndirdi - VİDEO

Qazaxıstanlı tennisçi Mayamidə keçiriləcək turnirə hazırlaşır