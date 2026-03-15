15 Mart 2026 09:55
Azərbaycan millisi Çempionlar Kubokunun finalı üçün ABŞ ilə qarşılaşacaq

Taylandın paytaxtı Banqkokda basketbolun 3x3 növü üzrə FİBA Çempionlar Kubokunun həlledici mərhələsi keçirilməkdədir. Turnirin sonuncu günündə yarımfinal və final oyunları baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, B qrupunda ikinci yeri tutan Azərbaycanın qadın millisi yarımfinalda ABŞ komandası ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşmanın Bakı vaxtı ilə saat 10:15-də başlaması planlaşdırılıb.

Yığmamızın heyətində Erika Karter, Tatyana Deniskina, Aleksandra Mollenhauer və Brianna Freyzer yer alıblar.

Digər yarımfinal cütlüyündə isə Kanada və Niderland seçmələri mübarizə aparacaqlar. Bu görüşlərin qalibləri finalda çempionluq uğrunda, məğlub tərəflər isə bürünc medallar üçün yarışacaqlar.

Qeyd edək ki, qrup mərhələsində basketbolçularımız Kanada (10:16), Tayland (21:8) və İspaniya (16:11) kollektivləri ilə qarşılaşıblar. Çempionlar Kubokunun qalibi olan komanda 2027-ci il dünya çempionatına, növbəti Çempionlar Kubokuna və 2028-ci il Los-Anceles Yay Olimpiya Oyunlarının təsnifat turnirinə birbaşa vəsiqə qazanacaq.
