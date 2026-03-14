14 Mart 2026
FIBA Çempionlar Kuboku: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi İspaniya ilə üz-üzə gələcək

14 Mart 2026 10:09
FIBA Çempionlar Kuboku: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi İspaniya ilə üz-üzə gələcək

Bu gün Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi Tailandın paytaxtı Banqkokda keçirilən FIBA Çempionlar Kubokunda növbəti oyununa çıxacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, B qrupunda yer alan yığma İspaniya seçməsi ilə qarşılaşacaq.

Görüş Bakı vaxtı ilə saat 12:10-da start götürəcək.

Ötən gün Kanadaya uduzan (10:16) komanda Tailandı (21:8) məğlub edib. Qrupda ilk iki pilləni tutan kollektivlər yarımfinala vəsiqə qazanacaq.

Qeyd edək ki, turnirin qalibi FIBA 3x3 Çempionlar Kuboku 2027, FIBA 3x3 Dünya Kuboku 2027 və 2028-ci il Yay Olimpiya Oyunlarına vəsiqə qazandıran Olimpiya Təsnifat turnirində iştirak hüququ əldə edəcək.

