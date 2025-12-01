1 Dekabr 2025
AZ

Basketbol millimizin kapitanı tənqidlərə cavab verdi - VİDEO

Basketbol
Xəbərlər
1 Dekabr 2025 10:55
30
Basketbol millimizin kapitanı tənqidlərə cavab verdi - VİDEO

Azərbaycanın basketbol millisinin kapitanı Amil Həmzəyev Şimali Makedoniyaya qarşı keçirilən oyundan sonra matçla bağlı şərhlərə münasibət bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, oyunsonrası açıqlamasında nəticəyə dair səslənən tənqidlər və rəylərlə bağlı açıqlama verib.

Cümə axşamı Skopyedə baş tutan Avropa Çempionatı-2027-nin seçmə mərhələsinin ilk görüşündə Azərbaycanın kişi basketbol millisi meydan sahibləri ilə üz-üzə gəlib. Şimali Makedoniya yığması qarşılaşmada tam üstünlüklə çıxış edərək 87:49 hesabı ilə qələbə qazanıb. Fərq 38 xal təşkil edib ki, bu da milli komandanın son illərdə aldığı ən ağır məğlubiyyətlərdən biri kimi qeydə alınıb.

Həmin açıqlamanı təqdim edirik:

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanın basketbol millisi ikinci oyununda da məğlub olub
30 Noyabr 20:30
Basketbol

Azərbaycanın basketbol millisi ikinci oyununda da məğlub olub

Seçmə mərhələdəki rəqibimiz Lüksemburq yığması idi

“Leykers” klubun oyunu üçün hazırlanan parketi istehsalçıya geri qaytarıb
29 Noyabr 14:30
Basketbol

“Leykers” klubun oyunu üçün hazırlanan parketi istehsalçıya geri qaytarıb

Sürüşkən və təhlükəli parket oyunçuları və məşqçini narazı salıb
Lebron Ceyms oğlunun komandadakı uğurları barədə: “O, öz yolu ilə getməlidir”
29 Noyabr 07:14
Basketbol

Lebron Ceyms oğlunun komandadakı uğurları barədə: “O, öz yolu ilə getməlidir”

Ata və oğul “Leykers”də çıxış edirlər
Luka Donçiçi “Leykers”ə dəyişən menecer bardan qovulub
28 Noyabr 23:54
Basketbol

Luka Donçiçi “Leykers”ə dəyişən menecer bardan qovulub

O, iki həftə əvvəl də işdən qovulubmuş
Koreyalı oyunçu DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində rekord vurub
28 Noyabr 21:38
Basketbol

Koreyalı oyunçu DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində rekord vurub

Li ilk hissədə altı üç xallıq atış edib və fasilədən sonra daha üçünü əlavə edib
“Azərbaycan milli komandası acınacaqlı vəziyyətdə idi” - Elxan Əliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
28 Noyabr 18:02
Basketbol

“Azərbaycan milli komandası acınacaqlı vəziyyətdə idi” - Elxan Əliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Basketbol millimizin Şimali Makedoniyaya qarşı göstərdiyi oyun tənqidlərə tuş gəlib

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Noyabr 15:54
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib