Basketbol millimizin kapitanı tənqidlərə cavab verdi - VİDEO

Azərbaycanın basketbol millisinin kapitanı Amil Həmzəyev Şimali Makedoniyaya qarşı keçirilən oyundan sonra matçla bağlı şərhlərə münasibət bildirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, o, oyunsonrası açıqlamasında nəticəyə dair səslənən tənqidlər və rəylərlə bağlı açıqlama verib.
Cümə axşamı Skopyedə baş tutan Avropa Çempionatı-2027-nin seçmə mərhələsinin ilk görüşündə Azərbaycanın kişi basketbol millisi meydan sahibləri ilə üz-üzə gəlib. Şimali Makedoniya yığması qarşılaşmada tam üstünlüklə çıxış edərək 87:49 hesabı ilə qələbə qazanıb. Fərq 38 xal təşkil edib ki, bu da milli komandanın son illərdə aldığı ən ağır məğlubiyyətlərdən biri kimi qeydə alınıb.
Həmin açıqlamanı təqdim edirik: