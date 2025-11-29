“Leykers” klubun oyunu üçün hazırlanan parketi istehsalçıya geri qaytarıb

Milli Basketbol Assosiasiyasında (NBA) çıxış edən “Leykers” basketbol klubu Kubokun son qrup oyununda xüsusi rəngli parketdən istifadə edə bilməyəcək.
İdman.Biz Sports.ru-ya istinadən xəbər verir ki, NBA Kuboku üçün hazırlanan xüsusi parket texniki səbəblərə görə oyuna hazır deyil.
Klubun texniki heyəti örtüyü yoxladıqdan sonra onun matçlara uyğun olmadığını müəyyən edib.
Parket çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün istehsalçıya geri göndərilib.
Komandanın oyun qurucusu Luka Donçiç əvvəlki matçdan sonra parketin keyfiyyətindən narazılıq etmiş, onu “sürüşkən və təhlükəli” adlandırmışdı.