Koreyalı oyunçu DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində rekord vurub

Cənubi Koreya millisinin 25 yaşlı hücumçusu Hönjun Li, bir oyunda doqquz üç xallıq atışla 2027 FIBA Dünya Kubokunun seçmələrində rekord qırıb.
İdman.Biz-in rəsmi FIBA saytına istinadən məlumatına görə, Çin üzərində 80:76 hesablı qələbə qazanan oyunda o, 33 xal və 14 ribaundla fərqlənib.
Li bu göstəriciyə çatan ilk oyunçu olub. Əvvəllər yeddi oyunçu bir oyunda səkkiz üç xallıq atış etmişdi: Con Cenkins, Kassius Robertson, Ki Li, Amir Saud, Naoto Tsuji, Ey Cey Ubai və Amedeo Della Valle.
Li ilk hissədə altı üç xallıq atış edib və fasilədən sonra daha üçünü əlavə edib. Rekord 1 dekabrda Vonjuda keçiriləcək cavab oyunundan əvvəl ilk seçmə oyununda qeydə alınıb.
Seçmə prosesi 2027 FIBA Basketbol Dünya Kubokuna vəsiqə qazanacaq 32 komandadan 31-ni müəyyən edəcək. Ev sahibi ölkə olaraq Qətər avtomatik olaraq turnirə vəsiqə qazanacaq.