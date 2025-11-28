NBA oyunçusunun 185 min dollarlıq əşyaları oğurlandı

ABŞ-ın NBA liqasının təmsilçisi “Nyu-York Niks”in müdafiəçisi Coş Hartın Nyu-Yorkdakı oteldə şəxsi əşyaları oğurlanıb.
İdman.Biz “New York Post”a istinadən xəbər verir ki, basketbolçunun üç ədəd saat və bir qolbağdan ibarət futlyarı oğurlanıb və ümumi dəyər təxminən 185 min dollar (təxminən 315 min AZN) təşkil edir.
Hadisə 5 sentyabr tarixində baş verib. Bildirilir ki, Hart həmin gün günorta saatlarında “The Dominick” otelinin nömrəsində çantasını qoyub çıxıb, təxminən bir saat sonra isə futlyarın yoxa çıxdığını aşkarlayıb. Uestçester bölgəsində yaşayan oyunçu 6 sentyabrda aktyor Ben Stiller və “Nyu-York Cayents”in keçmiş kvartbeki Elay Menninqin iştirak etdiyi tədbir üçün şəhərdə olub. Oğurluq barədə məlumatı polisə 8 sentyabrda verib.
Polis hazırda heç kimi saxlamayıb və şübhəli şəxs barədə məlumat yoxdur.