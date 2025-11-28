28 Noyabr 2025
AZ

NBA oyunçusunun 185 min dollarlıq əşyaları oğurlandı

Basketbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 14:45
37
NBA oyunçusunun 185 min dollarlıq əşyaları oğurlandı

ABŞ-ın NBA liqasının təmsilçisi “Nyu-York Niks”in müdafiəçisi Coş Hartın Nyu-Yorkdakı oteldə şəxsi əşyaları oğurlanıb.

İdman.Biz “New York Post”a istinadən xəbər verir ki, basketbolçunun üç ədəd saat və bir qolbağdan ibarət futlyarı oğurlanıb və ümumi dəyər təxminən 185 min dollar (təxminən 315 min AZN) təşkil edir.

Hadisə 5 sentyabr tarixində baş verib. Bildirilir ki, Hart həmin gün günorta saatlarında “The Dominick” otelinin nömrəsində çantasını qoyub çıxıb, təxminən bir saat sonra isə futlyarın yoxa çıxdığını aşkarlayıb. Uestçester bölgəsində yaşayan oyunçu 6 sentyabrda aktyor Ben Stiller və “Nyu-York Cayents”in keçmiş kvartbeki Elay Menninqin iştirak etdiyi tədbir üçün şəhərdə olub. Oğurluq barədə məlumatı polisə 8 sentyabrda verib.

Polis hazırda heç kimi saxlamayıb və şübhəli şəxs barədə məlumat yoxdur.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Skopyedə fiasko: Azərbaycan yığması basketbolda geriləyir - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
14:06
Basketbol

Skopyedə fiasko: Azərbaycan yığması basketbolda geriləyir - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Azərbaycan basketbolçuları Avropa Çempionatı-2027-nin seçmə mərhələsinin ilk oyununda təxminən 40 xallıq fərqlə məğlub olub
Avroliqa formatında böyük dəyişikliklər müzakirə olunur
13:18
Basketbol

Avroliqa formatında böyük dəyişikliklər müzakirə olunur

Liqa rəhbərliyi 24 komandaya keçid, iki konfrans və mövsümortası turnir variantlarını nəzərdən keçirir
“Naxçıvan” basketbol klubu yeni transferini reallaşdırıb
12:51
Basketbol

“Naxçıvan” basketbol klubu yeni transferini reallaşdırıb

26 yaşlı basketbolçu 193 sm boya malikdir
Hindistanda 16 yaşlı basketbolçu faciəvi şəkildə həlak olub - FOTO
05:11
Basketbol

Hindistanda 16 yaşlı basketbolçu faciəvi şəkildə həlak olub - FOTO

Basketbol halqasınını bərkidildiyi metal dayaq onun sinəsinə çöküb
ABŞ-da 20 yaşlı basketbolçu başından aldığı xəsarətdən sonra dünyasını dəyişib
01:59
Basketbol

ABŞ-da 20 yaşlı basketbolçu başından aldığı xəsarətdən sonra dünyasını dəyişib

Dits xəsarət aldıqdan 2 gün sonra ölüb
Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk matçında uduzub - YENİLƏNİB
00:45
Basketbol

Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk matçında uduzub - YENİLƏNİB

Yığma noyabrın 30-da Bakıda Lüksemburqu qəbul edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb