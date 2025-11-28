28 Noyabr 2025
AZ

ABŞ-da 20 yaşlı basketbolçu başından aldığı xəsarətdən sonra dünyasını dəyişib

Basketbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 01:59
Konnors Kollecinin (ABŞ) 20 yaşlı hücumçusu İtan Dits, Qreyson Kollecinə qarşı oyun zamanı başından aldığı xəsarətdən sonra dünyasını dəyişib. Hadisə noyabrın 23-də baş verib.

İdman.Biz-in Konnors Kollecinin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, tibbi yardımlara baxmayaraq, Dits noyabrın 25-də səhər çağı vəfat edib.

Məktəbin mətbuat xidməti mərhumun ailəsinə, komandaya və bütün basketbol ictimaiyyətinə başsağlığı verib:

“İtanın itkisinə görə kədərlənirik. Onun oyuna olan ehtirası, zəhməti və şəxsi keyfiyyətləri cəmiyyətimizdə silinməz iz buraxacaq.”

Kollecin basketbol komandasının baş məşqçisi Bill Myuz da Ditsin keyfiyyətilərini sadalayıb:

“İtan Dits istənilən məşqçinin xəyal etdiyi oyunçu idi. O, həm idmanda, həm də akademik sahədə istedadlı idi və zəhmətin dəyərini başa düşürdü. Onun təbəssümü göstərirdi ki, o, özünü tamamilə işə həsr edib. O, xarakterli bir insan və əla komanda yoldaşı idi. Ürəyimiz və dualarımız İtanın ailəsi, dostları və komandası ilədir”.

