27 Noyabr 2025
AZ

Əfsanəvi Sabonisin oğlu “Sakramento”dakı rolundan narazıdır

Basketbol
Xəbərlər
27 Noyabr 2025 04:12
41
Əfsanəvi Sabonisin oğlu “Sakramento”dakı rolundan narazıdır

Mövsümə uğursuz başlanğıcdan sonra, “Sakramento” NBA klubu heyətini yenidən nəzərdən keçirməyə və yenidənqurma prosesinə başlamağa hazırdır.

İdman.Biz bildirir ki, insayder Maykl Skottonun sözlərinə görə, “Kinqs” mərkəz oyunçusu Domantas Sabonis komandanın hazırkı vəziyyətindən narazıdır.

Skotto xəbər verir ki, “Sabonis Sakramentonun 2022-23 mövsümündə pley-offa girdiyindən bəri aşağı istiqamətli hərəkətindən, eləcə də baş məşqçi Duq Kristi tərəfindən hərdən istifadə edilməsindən narazıdır”.

Domantas bu mövsüm 11 oyunda meydana çıxıb və 33 dəqiqə ərzində orta hesabla 17,2 xal toplayıb, 12,3 ribaund və 3,7 məhsuldar ötürmə edib.

Domantas əfsanəvi litvalı sovet basketbolçusu Arvidas Sabonisin oğludur.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Anadolu Efes” böyük fərqlə məğlub olub
01:44
Basketbol

“Anadolu Efes” böyük fərqlə məğlub olub

fransız müdafiəçi İzaia Kordinye isə 16 xal toplayaraq Türkiyə komandasının lideri olub
“Naxçıvan” basketbol klubu yeni transferini reallaşdırıb
26 Noyabr 17:25
Basketbol

“Naxçıvan” basketbol klubu yeni transferini reallaşdırıb

Mərkəz mövqeyində çıxış edən 23 yaşlı oyunçu 211 sm boya malikdir
“Əminəm ki, hansısa azərbaycanlı oğlan NBA-ya doğru irəliləyir” - Cerri Bleyksin İDMAN.BİZ-Ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
26 Noyabr 16:29
Basketbol

“Əminəm ki, hansısa azərbaycanlı oğlan NBA-ya doğru irəliləyir” - Cerri Bleyksin İDMAN.BİZ-Ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Sabah” basketbol klubunun oyunçusu Cerri Bleykslə müsahibə
Azərbaycan millisinin basketbolçusu: “Şimali Makedoniyadan Bakıya uğurlu nəticə ilə qayıtmaq istəyirik”
26 Noyabr 16:17
Basketbol

Azərbaycan millisinin basketbolçusu: “Şimali Makedoniyadan Bakıya uğurlu nəticə ilə qayıtmaq istəyirik”

Təcrübəli oyunçu komandada itkilərin olmadığını bildirib
Azərbaycan klubu heyətini amerikalı basketbolçu ilə gücləndirib
26 Noyabr 12:15
Basketbol

Azərbaycan klubu heyətini amerikalı basketbolçu ilə gücləndirib

Taurus Ramon Kokfild son olaraq Almaniyanın “Koblens” klubunun şərəfini qoruyub
Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb - FOTO
25 Noyabr 22:35
Basketbol

Azərbaycanın basketbol millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün yekun heyəti açıqlanıb - FOTO

Azərbaycan yığması noyabrın 27-də Şimali Makedoniya ilə üz-üzə gələcək

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb