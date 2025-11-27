Əfsanəvi Sabonisin oğlu “Sakramento”dakı rolundan narazıdır

Mövsümə uğursuz başlanğıcdan sonra, “Sakramento” NBA klubu heyətini yenidən nəzərdən keçirməyə və yenidənqurma prosesinə başlamağa hazırdır.
İdman.Biz bildirir ki, insayder Maykl Skottonun sözlərinə görə, “Kinqs” mərkəz oyunçusu Domantas Sabonis komandanın hazırkı vəziyyətindən narazıdır.
Skotto xəbər verir ki, “Sabonis Sakramentonun 2022-23 mövsümündə pley-offa girdiyindən bəri aşağı istiqamətli hərəkətindən, eləcə də baş məşqçi Duq Kristi tərəfindən hərdən istifadə edilməsindən narazıdır”.
Domantas bu mövsüm 11 oyunda meydana çıxıb və 33 dəqiqə ərzində orta hesabla 17,2 xal toplayıb, 12,3 ribaund və 3,7 məhsuldar ötürmə edib.
Domantas əfsanəvi litvalı sovet basketbolçusu Arvidas Sabonisin oğludur.