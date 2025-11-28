28 Noyabr 2025
AZ

Skopyedə fiasko: Azərbaycan yığması basketbolda geriləyir - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Basketbol
Təhlil
28 Noyabr 2025 14:06
124
Skopyedə fiasko: Azərbaycan yığması basketbolda geriləyir - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Cümə axşamı günü Skopyedə Azərbaycanın kişi basketbol millisi Avropa Çempionatı-2027-nin seçmə mərhələsində ilk oyununu keçirib və Şimali Makedoniya ilə qarşılaşıb. Meydan sahibləri inamlı qələbə qazanaraq - 87:49 hesabı ilə milli komandamızı 38 xal fərqi ilə məğlub ediblər.

Basketbolçularımızın statistik göstəricilərinə diqqət yetirməyə dəyər:

Kamran Məmmədov – meydanda 35 dəqiqə, 6 xal (7 atışdan 2 dəqiq, cərimə zərbəsi 2/2);
Uesli Van Bek – 32 dəqiqə, 10 xal (15 atışdan 2 dəqiq, cərimə zərbəsi 4/4);
Ulaş Turqut – 28,5 dəqiqə, 9 xal (9 atışdan 3 dəqiq, cərimə zərbəsi 1/1);
Saadəttin Donat – 26,5 dəqiqə, 6 xal (6 atışdan 2 dəqiq, cərimə zərbəsi 2/7);
Amil Həmzəyev – 25 dəqiqə, 12 xal (10 atışdan 4 dəqiq, cərimə zərbəsi 2/4);
Şirzad Şirzadov – 20 dəqiqə, 6 xal (9 atışdan 2 dəqiq, cərimə zərbəsi 1/1);

Əkbər Məmmədov – 12,5 dəqiqə, 0 xal;
Endər Poladxanlı – 9 dəqiqə, 0 xal;
Elşad Şirzadov – 4 dəqiqə, 0 xal;
Ercan Donat – 4 dəqiqə, 0 xal;
Derin Berkoz – 8 saniyə, 0 xal.

Bu məğlubiyyət Azərbaycan yığması üçün son illərin ən böyüklərindən biridir. Müqayisə üçün: Dünya Çempionatı-2027-nin seçmə mərhələsinin əvvəlki tsiklində maksimal fərqlər daha az idi – İsveçrə ilə oyunda 30 xal (55:85) və İrlandiya ilə qarşılaşmada 24 xal (67:91). Aydındır ki, komandanın oyununda irəliləyiş yoxdur, əksinə, geriləmə görünür.

Qeyd edək ki, dünənki görüşdən əvvəl millinin baş məşqçisi Tahir Baxşıyev komandanın mübarizə aparacağını demişdi. “Biz oyuna tam hazırıq, itkilər yoxdur”, - deyə o bildirmişdi.

Lakin Skopyedəki matça baxanda, basketbolçularımızın mübarizəsini görmədik. Şimali Makedoniya güclü Balkan basketbol məktəbinə malik olsa da, bu komandaya keçmiş Yuqoslaviyanın top-səviyyəli yığmaları kimi baxmaq olmaz. Azərbaycan azarkeşləri milli komandadan daha rəqabətli oyun gözləyirdilər.

Qeyd edək ki, Tahir Baxşıyev Azərbaycan millisinin baş məşqçisi vəzifəsini 2023-cü ildən icra etməyə başlayıb. Ondan əvvəl komandaya serbiyalı Aleksandar Trifunoviç az müddət rəhbərlik etmişdi. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan FİBA-nın Kiçik Ölkələr üzrə Avropa Çempionatında (C Divizionu, 2022) 6 komanda arasında 4-cü yeri tutmuşdu.

Milli Federasiyanın baş katibi Vüqar Əzimovun İdman.Biz-ə əvvəlki müsahibəsində bildirdiyinə görə, Trifunoviçlə müqavilə həmin turnir üçün qısamüddətli idi və yarışdan sonra yığma yerli mütəxəssisə həvalə olunub. Lakin son iki ilin nəticələrinə baxdıqda, nəzərəçarpan irəliləyiş əldə olunmayıb.

Qeyd edək ki, AvroBasket-2027 seçmə mərhələsinin növbəti oyunu 30 noyabrda Bakıda keçiriləcək. Milli komandamız həmin görüşdə Lüksemburqla qarşılaşacaq.

Mustafa Daşdəmirov

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

NBA oyunçusunun 185 min dollarlıq əşyaları oğurlandı
14:45
Basketbol

NBA oyunçusunun 185 min dollarlıq əşyaları oğurlandı

“Nyu-York Niks”in basketbolçusu Coş Hart otel otağında soyğunçuluğun qurbanı olub
Avroliqa formatında böyük dəyişikliklər müzakirə olunur
13:18
Basketbol

Avroliqa formatında böyük dəyişikliklər müzakirə olunur

Liqa rəhbərliyi 24 komandaya keçid, iki konfrans və mövsümortası turnir variantlarını nəzərdən keçirir
“Naxçıvan” basketbol klubu yeni transferini reallaşdırıb
12:51
Basketbol

“Naxçıvan” basketbol klubu yeni transferini reallaşdırıb

26 yaşlı basketbolçu 193 sm boya malikdir
Hindistanda 16 yaşlı basketbolçu faciəvi şəkildə həlak olub - FOTO
05:11
Basketbol

Hindistanda 16 yaşlı basketbolçu faciəvi şəkildə həlak olub - FOTO

Basketbol halqasınını bərkidildiyi metal dayaq onun sinəsinə çöküb
ABŞ-da 20 yaşlı basketbolçu başından aldığı xəsarətdən sonra dünyasını dəyişib
01:59
Basketbol

ABŞ-da 20 yaşlı basketbolçu başından aldığı xəsarətdən sonra dünyasını dəyişib

Dits xəsarət aldıqdan 2 gün sonra ölüb
Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk matçında uduzub - YENİLƏNİB
00:45
Basketbol

Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk matçında uduzub - YENİLƏNİB

Yığma noyabrın 30-da Bakıda Lüksemburqu qəbul edəcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb