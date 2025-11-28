Hindistanda 16 yaşlı basketbolçu faciəvi şəkildə həlak olub - FOTO

16 yaşlı hind basketbolçusu Hardik Rati Haryana ştatında məşq zamanı vəfat edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yeniyetmə topu səbətə atdıqdan sonra basketbol halqasından asılı vəziyyətdə olanda, qırıq metal dayaq çökərək onun sinəsinə düşüb. Bir neçə nəfər dərhal onun köməyinə qaçaraq çökmüş konstruksiyanı qaldırıb.
“New Indian Express” qəzetinin məlumatına görə, yeniyetmə 20 dəqiqə ərzində xəstəxanaya çatdırılsa da, aldığı xəsarətlərdən ölüb.
Qardaşı bildirib ki, yerli rəsmilərə dəfələrlə tikilinin pis vəziyyəti barədə xəbərdarlıq edilib, lakin avadanlıq heç vaxt dəyişdirilməyib.
Haryana hakimiyyəti araşdırma elan edib. Medianın məlumatına görə, bu, son günlərdə regionda baş verən ikinci belə hadisədir.
Vəfat edən basketbolçu ölkəsinin U-16 millisinə dəvət almağa namizədlər sırasında yer alıb.
Hadisənin baş verdiyi idman zalının fəaliyyəti dayandırılıb.