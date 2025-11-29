Lebron Ceyms oğlunun komandadakı uğurları barədə: “O, öz yolu ilə getməlidir”

NBA əfsanəsi Lebron Ceyms oğlu Bronni Ceymsin “Los-Anceles Leykers” komandasındakı irəliləyişini tərifləyib.
İdman.Biz bildirir ki, NBA veteranı ata və komanda lideri rollarını birləşdirdiyini qeyd edib, lakin oğlunun öz yolunu tapmalı olduğunu vurğulayıb.
“Onun ötən mövsüm G-Liqasında qazandığı təcrübədən istifadə etməsini, Yay Liqasında özünəinam qazanmasını və indi NBA-da oynamaq vaxtını qazanmasını görmək heyrətamizdir. Liqada olmağın mənası budur. Məşqlərdə və oyunlarda mən komandanın liderlərindən biriyəm. Amma müşahidələrimi bölüşə biləcəyim şəxsi vaxtımız da var. Ona bir plan verə bilərəm, amma o, öz yolunu qurmalı və çətinliklərin öhdəsindən gəlməlidir”, - Ceyms “Mind the Game” podkastının yeni bölümündə deyib.
Lebron həmçinin qeyd etdi ki, bu ayın əvvəlində Bronninin iki “Leykers” qələbəsində 18, daha sonra isə 19 dəqiqə oynaması onun irəliləməsinin açıq əlamətidir.