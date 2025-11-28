Luka Donçiçi “Leykers”ə dəyişən menecer bardan qovulub

Sosial mediada yayılan məlumata görə, “Dallas Maveriks” komandasının keçmiş baş meneceri Niko Harrison Şükran Günü ərəfəsində həyat yoldaşı ilə birlikdə Dallas ərazisindəki bir bara baş çəkməyə çalışıb, lakin oradan qovulub.
İdman.Biz xatırladır ki, Harrison 11 noyabrda işdən qovulub.
O, 2021-ci ilin iyun ayından bəri komandanın baş meneceri vəzifəsində çalışıb. Harrisonun rəhbərliyi altında komanda iki Konfrans finalına və bir Milli Basketbol Assosiasiyasının finalına yüksəlib.
Harrison 2025-ci ilin fevral ayının əvvəlində Dallasdan “Los-Anceles Leykers” komandasına ulduz hücumçu Luka Donçiçi göndərərək, Entoni Devisi komandaya gətirəndə tənqidlərə məruz qalıb.