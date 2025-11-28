29 Noyabr 2025
AZ

Luka Donçiçi “Leykers”ə dəyişən menecer bardan qovulub

Basketbol
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 23:54
25
Luka Donçiçi “Leykers”ə dəyişən menecer bardan qovulub

Sosial mediada yayılan məlumata görə, “Dallas Maveriks” komandasının keçmiş baş meneceri Niko Harrison Şükran Günü ərəfəsində həyat yoldaşı ilə birlikdə Dallas ərazisindəki bir bara baş çəkməyə çalışıb, lakin oradan qovulub.

İdman.Biz xatırladır ki, Harrison 11 noyabrda işdən qovulub.

O, 2021-ci ilin iyun ayından bəri komandanın baş meneceri vəzifəsində çalışıb. Harrisonun rəhbərliyi altında komanda iki Konfrans finalına və bir Milli Basketbol Assosiasiyasının finalına yüksəlib.

Harrison 2025-ci ilin fevral ayının əvvəlində Dallasdan “Los-Anceles Leykers” komandasına ulduz hücumçu Luka Donçiçi göndərərək, Entoni Devisi komandaya gətirəndə tənqidlərə məruz qalıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Koreyalı oyunçu DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində rekord vurub
28 Noyabr 21:38
Basketbol

Koreyalı oyunçu DÇ-2027-nin seçmə mərhələsində rekord vurub

Li ilk hissədə altı üç xallıq atış edib və fasilədən sonra daha üçünü əlavə edib
“Azərbaycan milli komandası acınacaqlı vəziyyətdə idi” - Elxan Əliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
28 Noyabr 18:02
Basketbol

“Azərbaycan milli komandası acınacaqlı vəziyyətdə idi” - Elxan Əliyevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Basketbol millimizin Şimali Makedoniyaya qarşı göstərdiyi oyun tənqidlərə tuş gəlib
NBA oyunçusunun 185 min dollarlıq əşyaları oğurlandı
28 Noyabr 14:45
Basketbol

NBA oyunçusunun 185 min dollarlıq əşyaları oğurlandı

“Nyu-York Niks”in basketbolçusu Coş Hart otel otağında soyğunçuluğun qurbanı olub
Skopyedə fiasko: Azərbaycan yığması basketbolda geriləyir - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
28 Noyabr 14:06
Basketbol

Skopyedə fiasko: Azərbaycan yığması basketbolda geriləyir - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Azərbaycan basketbolçuları Avropa Çempionatı-2027-nin seçmə mərhələsinin ilk oyununda təxminən 40 xallıq fərqlə məğlub olub
Avroliqa formatında böyük dəyişikliklər müzakirə olunur
28 Noyabr 13:18
Basketbol

Avroliqa formatında böyük dəyişikliklər müzakirə olunur

Liqa rəhbərliyi 24 komandaya keçid, iki konfrans və mövsümortası turnir variantlarını nəzərdən keçirir
“Naxçıvan” basketbol klubu yeni transferini reallaşdırıb
28 Noyabr 12:51
Basketbol

“Naxçıvan” basketbol klubu yeni transferini reallaşdırıb

26 yaşlı basketbolçu 193 sm boya malikdir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb