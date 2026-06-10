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Evren Alkaya: “Hazırlığın nəticələri Avropa çempionatında görünəcək”

Basketbol
Xəbərlər
10 İyun 2026 15:54
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Evren Alkaya: “Hazırlığın nəticələri Avropa çempionatında görünəcək”

“Hazırlığın nəticələri qarşıdakı Avropa çempionatlarında özünü göstərəcək”

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə komandaların baş məşqçisi Evren Alkaya Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

Baş məşqçi hazırlıq mərhələsinin uğurlu keçdiyini qeyd edib:

“Yoxlama oyunlarında güclü rəqiblərlə qarşılaşaraq komandalarımızın hazırkı vəziyyətini qiymətləndirmək və beynəlxalq təcrübə qazanmaq imkanı əldə etdik. İnanıram ki, hazırlığın nəticələri qarşıdakı Avropa çempionatlarında özünü göstərəcək”.

Xatırladaq ki, U-16, U-18 və U-20 milli komandaları 26 may - 4 iyun aralığında Minskdə təlim-məşq toplanışında olublar.

İdman.Biz
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