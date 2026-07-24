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Lebron Ceyms yeni klubla müqavilə imzalayıb

Basketbol
Xəbərlər
24 İyul 2026 21:47
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Lebron Ceyms yeni klubla müqavilə imzalayıb

Dördqat NBA çempionu Lebron Ceyms “Los Anceles Leykers” komandasından ayrıldıqdan sonra “Filadelfiya Siksers” komandası ilə müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz-in ESPN mütəxəssisləri Şams Çaraniya və Bobbi Marksa istinadən bildirdiyinə görə, müqavilə iki mövsüm üçün nəzərdə tutulub və veteran minimum müqavilə qaydasına əsaslanır. Ceyms 2026-27 mövsümündə 3.876.529 dollar qazanacaq. Onun 2027-28 mövsümündə maaşı 4.070.355 dollar olacaq və müqavilənin ikinci ili oyunçu seçimidir.

Ceyms 2018-ci ildən bəri “Los Anceles Leykers” komandasında oynayırdı və bu müddət ərzində bir çempionluq qazanıb. Əvvəllər “Mayami Hit” və “Klivlend Kavalyers” Ceyms üçün karyerasını davam etdirmək üçün mümkün variantlar kimi qeyd olunurdu.

İdman.Biz
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