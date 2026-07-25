Donald Tramp: “Lebron bəlkə də irqçidir”

Dördqat NBA çempionu Lebron Ceymsin “Filadelfiya Siksers” komandasına keçməsi xəbərindən sonra ABŞ prezidenti Donald Tramp tarixin ən böyük basketbolçusu ilə bağlı suala cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, Tramp əfsanəvi Maykl Cordanı ən böyük basketbolçu adlandırıb.
“Maykl Cordan mənim dostumdur. Birlikdə qolf oynayırıq. O, əla oğlandır. Lebron isə... Bəlkə də irqçidir. Bəlkə də sadəcə Trampı sevmir. Bilmirəm. Amma mən məni sevən insanları sevirəm. Ona görə də Maykl Cordanı seçirəm. Başqa variant yoxdur”, - Tramp deyib.
Xatırladaq ki, “Los-Anceles Leykers” komandasında səkkiz il oynadıqdan sonra Lebron karyerasını başqa bir komandada davam etdirmək qərarına gəlib. Qeyd olunan variantlar arasında “Mayami Hit” və “Klivlend Kavalyers” də var idi, lakin Ceyms “Siksers”i seçib.