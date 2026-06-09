Donald Tramp NBA finalının 5-ci oyununa qatılmayacağını bildirib

ABŞ prezidenti Donald Tramp NBA finalının 5-ci oyununu izləməyəcəyini açıqlayıb.
İdman.Biz bildirir ki, Tramp müharibə də daxil olmaqla bir çox vacib məsələ ilə məşğul olduğunu əsas gətirib.
NBA finalında “San Antonio Spörs” və “Nyu York Niks” qarşılaşırlar.
“Hazırda bir çox vacib məsələmiz var. Onlardan biri müharibədir”, - deyə “Basket News” Trampdan sitat gətirib.
Daha əvvəl Tramp Nyu-Yorkda “Madison Square Garden”də keçirilən seriyanın 3-cü oyununa qatılıb və “Spörs” 115:111 hesabı ilə qalib gələrək seriya fərqini 1:2-yə endirib.
Xatırladaq ki, NBA Finalının 5-ci oyunu 14 iyun bazar günü gecəsi San Antoniodakı “Frost Bank Center”də keçiriləcək.