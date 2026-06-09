9 İyun 2026
AZ

Donald Tramp NBA finalının 5-ci oyununa qatılmayacağını bildirib

Basketbol
Xəbərlər
9 İyun 2026 20:46
57
Donald Tramp NBA finalının 5-ci oyununa qatılmayacağını bildirib

ABŞ prezidenti Donald Tramp NBA finalının 5-ci oyununu izləməyəcəyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Tramp müharibə də daxil olmaqla bir çox vacib məsələ ilə məşğul olduğunu əsas gətirib.
NBA finalında “San Antonio Spörs” və “Nyu York Niks” qarşılaşırlar.

“Hazırda bir çox vacib məsələmiz var. Onlardan biri müharibədir”, - deyə “Basket News” Trampdan sitat gətirib.

Daha əvvəl Tramp Nyu-Yorkda “Madison Square Garden”də keçirilən seriyanın 3-cü oyununa qatılıb və “Spörs” 115:111 hesabı ilə qalib gələrək seriya fərqini 1:2-yə endirib.

Xatırladaq ki, NBA Finalının 5-ci oyunu 14 iyun bazar günü gecəsi San Antoniodakı “Frost Bank Center”də keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan millisindən xarakter şousu: Deliç komandasını təriflədi
14:21
Basketbol

Azərbaycan millisindən xarakter şousu: Deliç komandasını təriflədi

Baş məşqçi yarımfinalda yaşanan itkilərə baxmayaraq komandasından razı qalıb
Tramp NBA finalında fitə basıldı - VİDEO
11:04
Basketbol

Tramp NBA finalında fitə basıldı - VİDEO

ABŞ prezidentinin Madison Skver Qardendə görünməsi NBA finalının üçüncü oyununda əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilib
Azərbaycanın kişilərdən ibarət basketbol yığması Belarusla iki yoxlama oyunu keçirəcək
8 İyun 18:08
Basketbol

Azərbaycanın kişilərdən ibarət basketbol yığması Belarusla iki yoxlama oyunu keçirəcək

Baş məşqçi Tahir Baxşıyev sınaq matçlarının hazırlıq planına daxil olduğunu bildirib
Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

Azərbaycan millisi Gəncədə həlledici oyunlara hazırlaşır
7 İyun 12:15
Basketbol

Azərbaycan millisi Gəncədə həlledici oyunlara hazırlaşır

Basketbol yığmamız Lüksemburq və İrlandiya ilə son qrup matçları öncəsi toplanışa başlayır
3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB
7 İyun 22:37
Basketbol

Azərbaycan millisi Dünya Çempionatını dördüncü bitirdi - YENİLƏNİB - VİDEO

3x3 basketbol üzrə qadın yığmamız debüt etdiyi mundialda medalın bir addımlığında dayanıb

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb
6 İyun 21:38
Basketbol

3x3 millimiz dünya çempionatının yarımfinalına çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinal və final oyunları 7 iyunda baş tutacaq
Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
7 İyun 20:43
Gimnastika

Akrobatika gimnastikası üzrə qadın qrupumuz Dünya Kubokunu qızıl medalla başa vurub - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Azərbaycan üçlüyü Dünya Kubokunda bütün rəqiblərini qabaqlayıblar
U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib
6 İyun 21:56
Futbol

U-21 millisi yoldaşlıq görüşündə Bəhreyni böyük hesabla məğlub edib - YENİLƏNİB

U-21 növbəti yoldaşlıq matçını Qırğızıstan millisinə qarşı keçirəcək