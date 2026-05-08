“Kəpəz” “Sabah”ın 28 oyunluq məğlubiyyətsiz seriyasına son qoyub

Gəncənin “Kəpəz” komandası “Sabah”ın cari Azərbaycan Premyer Liqası mövsümündə uzun müddətdir davam edən məğlubiyyətsiz seriyasına son qoyub.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Gəncə komandası 31-ci turda səfərdə müdafiə çempionunu 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Matçın yeganə qolunu Rəhman Hacıyev vurub.
Bu məğlubiyyət “Sabah”ın cari çempionatda yalnız ikinci məğlubiyyəti olub. Onların əvvəlki məğlubiyyəti 31 avqust 2025-ci ildə, 3-cü turda evdə “İmişli”yə 0:1 hesabı ilə uduzduqları oyunda baş verib.
Bu uğursuzluqdan bəri “Sabah” Premyer Liqada ardıcıl 28 oyundur ki, məğlubiyyətsizdir. Bu müddət ərzində komanda 22 qələbə qazanıb və altı heç-heçə edib.
Məğlubiyyətə baxmayaraq, Bakı klubu turnir cədvəlində inamlı liderliyini qoruyub saxlayır və artıq çempionluq titulunu təmin edib.