8 May 2026
AZ

“Kəpəz” “Sabah”ın 28 oyunluq məğlubiyyətsiz seriyasına son qoyub

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
8 May 2026 22:25
155
“Kəpəz” “Sabah”ın 28 oyunluq məğlubiyyətsiz seriyasına son qoyub

Gəncənin “Kəpəz” komandası “Sabah”ın cari Azərbaycan Premyer Liqası mövsümündə uzun müddətdir davam edən məğlubiyyətsiz seriyasına son qoyub.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Gəncə komandası 31-ci turda səfərdə müdafiə çempionunu 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Matçın yeganə qolunu Rəhman Hacıyev vurub.

Bu məğlubiyyət “Sabah”ın cari çempionatda yalnız ikinci məğlubiyyəti olub. Onların əvvəlki məğlubiyyəti 31 avqust 2025-ci ildə, 3-cü turda evdə “İmişli”yə 0:1 hesabı ilə uduzduqları oyunda baş verib.

Bu uğursuzluqdan bəri “Sabah” Premyer Liqada ardıcıl 28 oyundur ki, məğlubiyyətsizdir. Bu müddət ərzində komanda 22 qələbə qazanıb və altı heç-heçə edib.

Məğlubiyyətə baxmayaraq, Bakı klubu turnir cədvəlində inamlı liderliyini qoruyub saxlayır və artıq çempionluq titulunu təmin edib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dambrauskas: “Məğlubedilməzlik seriyasının bitməsi məyusluq yaradır”
23:41
Azərbaycan çempionatı

Dambrauskas: “Məğlubedilməzlik seriyasının bitməsi məyusluq yaradır”

“Sabah” – “Kəpəz” görüşü Gəncə təmsilçisinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib
Azər Bağırov: “Sabah”la matçda bəxtimiz gətirdi"
23:10
Azərbaycan çempionatı

Azər Bağırov: “Sabah”la matçda bəxtimiz gətirdi"

“Kəpəz” 31 oyundan sonra 27 xalla 10-cu yerdədir
Kaşkilya: “Önəmli olan "İmişli"nin qarşıya qoyduğu hədəfə çatmasıdır”
21:41
Azərbaycan çempionatı

Kaşkilya: “Önəmli olan "İmişli"nin qarşıya qoyduğu hədəfə çatmasıdır”

“İmişli” – “Zirə” oyununda hesab açılmayıb
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
Rəşad Sadıqov: “Meydanın vəziyyəti göz qabağına idi”
20:36
Azərbaycan çempionatı

Rəşad Sadıqov: “Meydanın vəziyyəti göz qabağına idi”

“Zirə” 31 oyundan sonra 50 xalla turnir cədvəlində dördüncü yerdədir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” üçüncü yer uğrunda mübarizədə vacib xallar itirdi
18:27
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” üçüncü yer uğrunda mübarizədə vacib xallar itirdi - YENİLƏNİB

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
6 May 00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub