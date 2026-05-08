“Sabah”a çempionluq kubokunun təqdim olunacağı tarix müəyyənləşib

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 2025/2026-cı illər mövsümünün qalibi olan “Sabah” komandasına çempionluq kubokunun təqdim ediləcəyi tarix müəyyənləşib.
İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, paytaxt klubuna kubok və qızıl medalların mayın 17-də - Azərbaycan Premyer Liqasının 32-ci turunun “Neftçi” ilə oyunundan sonra verilməsi planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, “Sabah” tarixində ilk dəfə Azərbaycan çempionu olub. Komanda mövsümün başa çatmasına üç tur qalmış 75 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.