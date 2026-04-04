6 Aprel 2026
Premyer Liqada 26-cı turun oyunlarına hakim təyinatları bəlli olub

4 Aprel 2026 00:23
Premyer Liqada 26-cı turun oyunlarına hakim təyinatları bəlli olub

Misli Premyer Liqasında 26-cı turun təyinatları açıqlanıb.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, “Sumqayıt” – “Neftçi” matçı Kamal Umudluya həvalə olunub.

“Araz-Naxçıvan” – “Sabah” görüşündə isə Fərid Hacıyev iş başında olacaq.

Misli Premyer Liqası
4-cü dövrə, 26-cı tur

5 aprel
15:30. “Kəpəz” – “Qəbələ”
Hakimlər: Vüqar Həsənli, Elşad Abdullayev, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev.
VAR: Elvin Bayramov.
AVAR: İnqilab Məmmədov.
Hakim-inspektor: İmanxan Sultani.
AFFA nümayəndəsi: Məmmədəli Məmmədov.
Yevlax şəhər stadionu

18:00. “Sumqayıt” – “Neftçi”
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Eyyub İbrahimov, Əli Əliyev.
VAR: Rəvan Həmzəzadə.
AVAR: Cəmil Quliyev.
Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.
AFFA nümayəndəsi: Seymur Səlimli.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

6 aprel
19:00. “Qarabağ” – “Karvan-Yevlax”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Asiman Əzizli, Kərim Zeynalov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Emin Əliyev.
AVAR: Əliyar Ağayev.
Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov.
AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev.
Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu, 19:00

7 aprel
15:00. “İmişli” – “Turan Tovuz”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.
AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.
Quba OİK stadionu

17:15. “Zirə” – “Şamaxı”
Hakimlər: Elçin Məsiyev, Rahil Ramazanov, Teymur Teymurov, İnqilab Məmmədov.
VAR: Rauf Cabarov.
AVAR: Pərvin Talıbov.
Hakim-inspektor: Munis Abdullayev.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
Zirə İdman Kompleksinin stadionu

19:30. “Araz-Naxçıvan” – “Sabah”
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Namiq Hüseynov, Rəhman İmami, Rəşad Əhmədov.
VAR: Tural Qurbanov.
AVAR: Zeynal Zeynalov.
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev.
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.
“Liv Bona Dea Arena”

