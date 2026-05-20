20 May 2026
AFFA Coy-Lens Mikelsi cəzalandırıb

20 May 2026 19:17
AFFA İntizam Komitəsinin növbəti iclası keçirilib.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, iclasda Misli Premyer Liqasının 32-ci turunda baş verən qayda pozuntuları ilə bağlı qərarlar verilib.

“Şamaxı” – “Turan Tovuz” oyununda “Turan Tovuz” komandasının 5 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün “Turan Tovuz” komandası 700 manat cərimə edilib.

“Sabah” – “Neftçi” oyununun 85-ci dəqiqəsində “Sabah” komandasının 20 nömrəli futbolçusu Coy-Lens Mikels təcavüzkar davranışa (rəqibə topu aqressiv şəkildə atdığına) görə birbaşa qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyun şərti olmaqla, 2 oyunluq cəzalandırılıb. Klub 3000 manat cərimə edilib. 6 ay sınaq müddəti təyin edilib.

“Sabah” – “Neftçi” oyununun 85-ci dəqiqəsində “Neftçi” komandasının 7 nömrəli futbolçusu Emil Səfərov ikinci sarıdan qırmızı vərəqə aldığı üçün 1 oyunluq cəzalandırılıb. “Neftçi” komandası 500 manat cərimə edilib.

