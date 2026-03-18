I Liqa: Lider “Şəfa” “Şahdağ Qusar”a qalib gəlib

Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında 19-cu tura start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyun günündə üç qarşılaşma baş tutub.

Turun mərkəzi matçı “Baku Sportinq”lə “Mingəçevir” arasında olub. Görüş 1:1 hesablı bərabərliklə başa çatıb. Lider “Şəfa” isə “Şahdağ Qusar”a qəlib gəlib.

I Liqa, 19-cu tur
18 mart

“Baku Sportinq” – “Mingəçevir” - 1:1
Qollar: İ.Allahverdiyev, 8 - K.Kalunqa, 34

“Şəfa” – “Şahdağ Qusar” - 1:0
Qol: E.Zamanov, 45
Qırmızı vərəqə: X.Tomarov, 26 - A.Çipesse, 90+3

“Səbail” - MOİK - 2:2
Qollar: K.Quliyev, 64, Q.Səfərov, 86 - S.Fərəcov, 19, M.Məmmədzadə, 69

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Andrey Demçenko: “Qarşımıza son iki oyunda 6 xal qazanmaq məqsədi qoyulmuşdu”
18:54
Azərbaycan çempionatı

Andrey Demçenko: “Qarşımıza son iki oyunda 6 xal qazanmaq məqsədi qoyulmuşdu”

“Araz-Naxçıvan” rəhbərliyin tapşırığının öhdəsindən gəlib
Ayxan Abbasov: “Araz-Naxçıvan”la oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik”
18:24
Azərbaycan çempionatı

Ayxan Abbasov: “Araz-Naxçıvan”la oyunda məğlubiyyətə layiq deyildik”

Abbasov 0:1 hesabı ilə uduzduqları matçla bağlı fikirlərini bölüşüb
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci turun beş matçının təyinatları açıqlanıb
13:41
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında 25-ci turun beş matçının təyinatları açıqlanıb

Turun “Karvan-Yevlax” - “Zirə” qarşılaşmasını hakim Rəşad Əhmədov idarə edəcək
“Qarabağ”la təxirə salınmış oyunun keçirilmə tarixi ilə bağlı qərarı “Neftçi” qəbul edibmiş
17 Mart 21:02
Azərbaycan çempionatı

“Qarabağ”la təxirə salınmış oyunun keçirilmə tarixi ilə bağlı qərarı “Neftçi” qəbul edibmiş

İlkin versiya həmin görüşün 27-ci və 28-ci tur aralığına salınması olub
Misli Premyer Liqasında növbəti üç turun oyun cədvəli müəyyənləşib
17 Mart 17:54
Futbol

Misli Premyer Liqasında növbəti üç turun oyun cədvəli müəyyənləşib

Peşəkar Futbol Liqası məlumat yayıb

Ən çox oxunanlar

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO
15 Mart 23:58
Cüdo

Varşavada cüdo bayramı: Elmar Qasımov və Camal Feyziyevdən növbəti medallar - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan millisi Polşadakı Avropa Açıq turnirini üç mükafatla başa vurub
La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
16 Mart 02:18
Futbol

La Liqa: “Real Sosyedad” evdə inamlı qələbə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

Basklar “Osasuna”nı məğlub edərək turnir cədvəlində irəliləyiblər
“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb