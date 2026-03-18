I Liqa: Lider “Şəfa” “Şahdağ Qusar”a qalib gəlib

Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasında 19-cu tura start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, ilk oyun günündə üç qarşılaşma baş tutub.
Turun mərkəzi matçı “Baku Sportinq”lə “Mingəçevir” arasında olub. Görüş 1:1 hesablı bərabərliklə başa çatıb. Lider “Şəfa” isə “Şahdağ Qusar”a qəlib gəlib.
I Liqa, 19-cu tur
18 mart
“Baku Sportinq” – “Mingəçevir” - 1:1
Qollar: İ.Allahverdiyev, 8 - K.Kalunqa, 34
“Şəfa” – “Şahdağ Qusar” - 1:0
Qol: E.Zamanov, 45
Qırmızı vərəqə: X.Tomarov, 26 - A.Çipesse, 90+3
“Səbail” - MOİK - 2:2
Qollar: K.Quliyev, 64, Q.Səfərov, 86 - S.Fərəcov, 19, M.Məmmədzadə, 69