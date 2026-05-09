9 May 2026
Davit Volkov Azərbaycan Premyer Liqasında 200-cü oyununu keçirib

9 May 2026 19:05
Davit Volkov Azərbaycan Premyer Liqasında 200-cü oyununu keçirib

Azərbaycan Premyer Liqasının 31-ci turu “Zirə”nin futbolçusu Davit Volkov üçün əlamətdar olub.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, o, turnirdə 200-cü oyununu keçirib.

Gürcüstanlı legioner “İmişli” ilə səfər matçının (0:0) 61-ci dəqiqəsində meydana daxil olub. Hücumçu 200 görüşdə 60 qola imza atıb.

Debütü 2018/2019 mövsümünə təsadüf edən Volkov Premyer Liqada üç klubda çıxış edib. O, “Qəbələ”də 27 (7 qol), “Sabah”da 63 (16 qol), “Zirə”də 110 (37 qol) matçın iştirakçısı olub.

Qeyd edək ki, Davit Premyer Liqada 200-cü oyunu cari mövsümə təsadüf edən 5-ci futbolçudur. Onadək Filip Ozobiç, Elvin Bədəlov, Elvin Yunuszadə və Abdullah Zubir buna nail olub.

