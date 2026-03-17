“Qarabağ”la təxirə salınmış oyunun keçirilmə tarixi ilə bağlı qərarı “Neftçi” qəbul edibmiş

Təxirə salınmış “Neftçi” – “Qarabağ” matçı ilə bağlı daha bir detal bəlli olub.
İdman.Biz-in Apasport.az-a istinadən məlumatına görə, oyunun keçirilmə tarixi ilə bağlı yekun qərarı “Neftçi” verib.
Belə ki, Peşəkar Futbol Liqası (PFL) tərəfindən qarşılaşmanın yeni vaxtı üçün iki variant təklif olunub.
İlkin versiya həmin görüşün 27-ci və 28-ci tur aralığına salınması olub. Lakin “Neftçi” həmin ərəfədə “Araz-Naxçıvan” və “Zirə” ilə qarşılaşacağından bunu məqbul hesab etməyib.
Nəticə etibarilə “ağ-qaralar” təklif olunan digər variantı seçib. Buna səbəb klubun avrokuboklara mübarizədə rəqibi olan komandalarla görüşü daha ciddi hesab etməsi olub.
Ayın 25-i üz-üzə gələcək komandalar PFL-in təklifi və “Neftçi”nin razılığı əsasında aprelin 30-da yenidən qarşılaşacaqlar.
Beləliklə, 21 və 29-cu tur çərçivəsində 5 gün arayla iki “Neftçi” – “Qarabağ” matçı izləyəcəyik.