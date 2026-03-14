Demçenko: “Oyundan-oyuna daha da yaxşılaşırıq”

“Araz-Naxçıvan”ın baş məşqçisi Andrey Demçenko komandasının Misli Premyer Liqasının 24-cü turunda “Karvan-Yevlax” üzərində qazandığı qələbəni şərh edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, ukraynalı məşqçi komandasının ilk hissədə daha inamlı çıxış etdiyini və şanslarından yararlana bildiyini qeyd edib.
“İlk hissə bizim üçün daha uğurlu keçdi. İki gözəl qol vurduq. İkinci hissədə səhv etdik və qol buraxdıq. Bu kimi oyunlarda nəzarəti qorumaq və qələbə hesabını qorumaq vacibdir”, - deyə Demçenko oyundan sonrakı mətbuat konfransında bildirib.
Məşqçinin sözlərinə görə, komandanın üstünlüyünü artırmaq üçün imkanları var idi, lakin onlardan yararlana bilmədilər.
“İkinci hissədə də yaxşı şanslarımız oldu, amma onlardan yararlana bilmədik. Futbolda belədir: qol vurmasan, qol vururlar. Matçın sonu bizim üçün gərgin keçdi”, - deyə o qeyd edib.
Demçenko həmçinin komandanın tədricən inkişaf etdiyini və məşqçilər heyətinin tələblərini getdikcə daha yaxşı başa düşdüyünü vurğulayıb.
“Düşünürəm ki, oyundan-oyuna daha da yaxşılaşırıq. Oyunçular məşqçilərin onlardan nə gözlədiyini başa düşürlər və bu gözləntiləri yerinə yetirməyə çalışırlar”, - deyə mütəxəssis əlavə edib.