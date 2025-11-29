29 Noyabr 2025
Jorj Kaşkilya: “İlk dəfə deyil ki, belə hallarda VAR bizim əleyhimizə qərar verir”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 20:20
27
“Oyun çox çətin keçdi. Evdə uduzduğumuza görə məyusuq”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri “Sabah”la oyundan sonra “İmişli”nin baş məşqçisi Jorj Kaşkilya deyib.

Oyun 3:0 hesabı ilə “Sabah”ın xeyrinə qurtarıb.

“Matça “Sabah” yaxşı başladı. Daha sonra oyunu bərabərləşdirməyi bacardıq. Hətta qol da vurduq. Bizim düşüncəmizə görə ofsayd yox idi. Amma VAR fərqli qərar verdi. İlk dəfə deyil ki, belə hallarda VAR bizim əleyhimizə qərar verir. İkinci hissədə ilk qola qədər bərabər oyun gedirdi. Futbolçular məğlub duruma düşdükdən sonra qol vurmaq üçün çox çalışdılar. Yaxşı şanslarımız olsa da, qol vura bilmədik”, - Kaşkilya bildirib.

