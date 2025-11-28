29 Noyabr 2025
AZ

Kurban Berdıyev: “Neftçi”nin haqqını vermək lazımdır”

Azərbaycan çempionatı
Xəbərlər
28 Noyabr 2025 22:38
51
Kurban Berdıyev: “Neftçi”nin haqqını vermək lazımdır”

“Turan Tovuz”la matçda “Neftçi”nin haqqını vermək lazımdır.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Turan Tovuz”un baş məşqçisi Kurban Berdıyev "Neftçi"yə qarşı Misli Premyer Liqasının XIII turunun oyunundan sonra baş tutan mətbuat konfransında deyib.

Təcrübəli mütəxəssis bərabərə qaldıqları qarşılaşmanı şərh edib:

“Təxmin etdiyimiz kimi, ağır oyun oldu. Belə görüşlərdə oyun qol vurulana qədər olur. Təəssüf ki, həlledici qolu vura bilmədik. Düşünürəm ki, 2 xal itirdik. Amma “Neftçi”nin də haqqını vermək lazımdır”.

Qeyd edək ki, “Turan Tovuz” – “Neftçi” oyununda hesab açılmayıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sənan Qurbanov: “Ad “Neftçi”dirsə, burada mütləq şəkildə 3 xal prioritet sayılır”
28 Noyabr 21:52
Azərbaycan çempionatı

Sənan Qurbanov: “Ad “Neftçi”dirsə, burada mütləq şəkildə 3 xal prioritet sayılır”

“Turan Tovuz” – “Neftçi” oyununda hesab açılmayıb
Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” oyunu qolsuz bərabərliklə başa çatıb - YENİLƏNİB
28 Noyabr 20:23
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Turan Tovuz” - ”Neftçi” oyunu qolsuz bərabərliklə başa çatıb - YENİLƏNİB

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Leroy Mikels: “Vurduğum qol Ronaldunun qoluna bənzədi” - VİDEO
28 Noyabr 19:52
Azərbaycan çempionatı

Leroy Mikels: “Vurduğum qol Ronaldunun qoluna bənzədi” - VİDEO

Leroy bildirir ki, qardaşları ilə eyni çempionatda mübarizə aparmaq çox yaxşı hissdir
Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”
28 Noyabr 17:28
Futbol

Rəşad Sadıqov: “İki qol vurub olduqca önəmli qələbə qazandıq”

“Zirə”nin baş məşqçisi “Kəpəz”ə qarşı keçirilən oyundan sonra açıqlama verib
Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”
28 Noyabr 17:03
Futbol

Azər Bağırov: “İkinci hissədə etdiyimiz xırda səhvlər nəticəyə təsir etdi və məğlubiyyətlə üzləşdik”

Mütəxəssis “Zirə”yə məğlub olduqları oyundan sonra fikirlərini bölüşüb
“Zirə”nin futbolçusu: “Hamı dedi ki, Kriştianu Ronaldu kimi qol vurdun” - VİDEO
28 Noyabr 16:54
Futbol

“Zirə”nin futbolçusu: “Hamı dedi ki, Kriştianu Ronaldu kimi qol vurdun” - VİDEO

O, “Kəpəz”lə keçirilən qarşılaşmada baxımlı qola imza atıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB
27 Noyabr 20:50
Voleybol

Azərbaycan Yüksək Liqası: “Ordu” və “Neftçi”dən qələbə - YENİLƏNİB

Tura noyabrın 28-də yekun vurulacaq
Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”
27 Noyabr 22:04
Azərbaycan futbolu

Əmisi Musa Qurbanlı haqqında: “Musada uşaqlıqdan böyük istedad olmayıb”

Əmisi deyib ki, Musanın elə uşaqlıqdan güc və sürət cəhətdən çatışmazlıqları olub
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
26 Noyabr 14:06
Futbol

Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO

Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb
Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO
26 Noyabr 01:55
Futbol

Çempionlar Liqası: “Qarabağ” “Napoli”yə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qarabağ” Liqa mərhələsində 7 xal toplayıb