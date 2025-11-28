29 Noyabr 2025
28 Noyabr 2025 21:52
73
Sənan Qurbanov: “Ad “Neftçi”dirsə, burada mütləq şəkildə 3 xal prioritet sayılır”

“Bu gün futbolçularımız pis çıxış etmədilər, yaxşı təsir bağışladılar”

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu "Neftçi"nin məşqçisi Sənan Qurbanov “Turan Tovuz”a qarşı Misli Premyer Liqasının XIII turunun oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

“Turan Tovuz” – “Neftçi” oyununda hesab açılmayıb.

“Tovuz səfəri hər zaman çətin keçir. “Turan Tovuz” iddialı klubdur. Çalışdıq ki, qısa zamanda komandamızı bu rəqibə qarşı hazırlayaq. Bu meydanda mübarizəli oyun keçəcəyini bilirdik. Futbolçular həm müdafiədə, həm də hücumda müxtəlif gedişlər etməyə çalışdılar. Əlbəttə ki, buraya qələbə qazanmaq üçün gəlmişdik. Çünki ad “Neftçi”dirsə, burada mütləq şəkildə 3 xal prioritet sayılır. Bu gün futbolçularımız pis çıxış etmədilər, yaxşı təsir bağışladılar.

Düşünürəm ki, qarşıdakı günlərdə komandamız işinə bu şəkildə ciddi yanaşsa, uğur qazanmaq uzaqda deyil. Çox keyfiyyətli futbolçularımız var və təbii ki, komandamız daha yaxşı yerlərə layiqdir. Harada “Neftçi” adı varsa, orada həm çempionluq, həm də kubok uğrunda mübarizə aparmaq var”, - baş məşqçi bildirib.

