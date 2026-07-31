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Qurban Qurbanov: “Futbolçularımız 120 dəqiqəlik oyuna tam hazır deyildilər”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 01:32
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Qurban Qurbanov: “Futbolçularımız 120 dəqiqəlik oyuna tam hazır deyildilər”

"Qarabağ" komandasının futbolçuları 120 dəqiqəlik oyuna tam hazır deyildilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində Bolqarıstanın ÇSKA (Sofiya) komandasına qarşı keçirilən cavab oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

Mütəxəssis məğlub olduqları qarşılaşmanı şərh edib:

"Rəqib komandanı qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Maraqlı oyuna şahidlik etdik. Əvvəlcə də bildirmişdim ki, iki eyni səviyyədə olan komandalar qarşılaşacaq. Çox söz danışmağa ehtiyac yoxdur. Futbolçularım xarakter nümayiş etdirdilər. Konfrans Liqasının oyununa hazırlaşacağıq. Sadəcə 120 dəqiqə oyun biraz həddindən çox oldu və yorucu idi. Futbolçularımız buna tam hazır deyildilər".

Qeyd edək ki, ÇSKA və "Qarabağ" komandaları arasında baş tutan hər iki görüşdə hesab açılmayıb. Penaltilər seriyasında daha dəqiq çıxış edən (5:4) Bolqarıstan klubu növbəti mərhələyə adlayıb.

Bununla da Ağdam təmsilçisi Avropa Liqasında mübarizəni dayandırıb. Komanda avrokuboklardakı çıxışını UEFA Konfrans Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində "Dinamo Kiyev"lə qarşılaşma ilə davam etdirəcək.

İdman.Biz
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