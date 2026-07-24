Qələbə paradından sonra sərt reallıq: Avrokuboklar Azərbaycan klublarını yerinə qaytardı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Avrokubokların ilk təsnifat mərhələsi Azərbaycan futbolu üçün olduqca uğurlu keçib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah” Uelsin “Nyu-Seynts” klubunu iki oyunda da məğlub edərək ümumi hesabda 4:1 hesabı ilə növbəti mərhələyə yüksəldi. “Qarabağ” İslandiyanın “Vestri” komandasını 6:0 hesabı ilə mübarizədən kənarlaşdırdı, “Zirə” isə Kutaisinin “Torpedo” klubunu eyni nəticə ilə üstələdi. Altı oyun - altı qələbə. Belə nəticə təbii olaraq gözləntiləri artırdı. Lakin növbəti mərhələ göstərdi ki, avrokuboklarda hər qarşılaşma fərqli ssenari üzrə inkişaf edir və əvvəlki uğurlar heç nəyə zəmanət vermir.
Bu həftə qələbə qazanan yeganə Azərbaycan klubu “Sabah” oldu. Lakin “KuPS” üzərində evdə əldə edilən 1:0 hesablı qələbə Bakı təmsilçisinə cavab oyunu öncəsi tam rahatlıq vermir.
Velko Simiç ilk hissəyə əlavə olunmuş vaxtda komandasını hesabda önə çıxardı. Buna baxmayaraq, “Sabah” üstünlüyünü artıra bilmədi. Komanda qarşısına qoyulan minimum vəzifəni yerinə yetirdi - qələbə qazandı və qapısını toxunulmaz saxladı. Ancaq Finlandiyadakı cavab görüşünə daha böyük üstünlüklə yollanmaq mümkün olmadı.
Ən çox sual doğuran nəticə isə “Qarabağ”ın çıxışı oldu. Ağdam klubu “CSKA Sofia” ilə ev oyununda favorit hesab edilirdi. Bu fikri yalnız azərbaycanlı azarkeşlər deyil, hər iki komandanı tanıyan mütəxəssislər də bölüşürdü.
“Qarabağ”ın sabiq futbolçusu Simeon Slavçev Qurban Qurbanovun komandasının oyun üslubunu “Mançester Siti”, “Sportinq” və “Benfika” ilə müqayisə etmişdi. O, “CSKA Sofia”nın “Qarabağ”la açıq futbol oynamağa çalışacağı halda çətinlik yaşayacağını bildirmişdi. Eyni zamanda, bolqar futbolçu 0:0 hesabının Sofiya klubunu qane edəcəyini də qeyd etmişdi.
Nəticədə məhz bu hesab qeydə alındı. “CSKA Sofia” “Qarabağ”ın hücumdakı sərbəstliyini məhdudlaşdırdı və səfərdən sərfəli nəticə ilə ayrıldı.
Böyük avrokubok təcrübəsinə malik komandadan doğma meydanda daha inamlı oyun gözlənilirdi. Lakin “Qarabağ” rəqibin nizamlı müdafiəsi qarşısında lazımi həll yolunu tapa bilmədi. Fasilədən sonra edilən dəyişikliklər də oyunun gedişinə ciddi təsir göstərmədi.
Bununla belə, heç-heçə hələ vəziyyəti kritik etmir. “Qarabağ”ın tarixində belə nümunələr olub. 2017-ci ildə komanda evdə “Şerif”lə 0:0 hesablı heç-heçə edib, daha sonra Tiraspol səfərində 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.
Amma əvvəlki nəticələr gələcək uğurun təminatı deyil. Sofiyadakı cavab görüşündə “Qarabağ” daha sürətli, daha kəskin və daha dəqiq futbol nümayiş etdirməlidir.
Ən ağır zərbəni isə “Neftçi” aldı. Bakı klubu Minsk “Dinamo”su ilə ev oyununa ideal başlamışdı. Artıq 9-cu dəqiqədə meydan sahibləri 2:0 hesabı ilə öndə idi. Əvvəlcə Emin Mahmudov fərqləndi, daha sonra isə belaruslu futbolçular topu öz qapılarına göndərdilər.
Hər şey “Neftçi” üçün uğurlu ssenari üzrə gedirdi. Lakin iki erkən qoldan sonra komanda oyunun nəzarətini itirdi. “Dinamo” bundan maksimum istifadə edərək görüşün gedişini dəyişdi və 36-cı, 47-ci, 57-ci və 77-ci dəqiqələrdə 4 cavabsız qol vurdu.
Yekunda 2:4 hesablı məğlubiyyət Azərbaycan futbolu üçün həftənin ən böyük məyusluğu oldu.
Bu nəticəni artıq mövsümün əvvəl olması və ya oyun praktikasının azlığı ilə izah etmək çətindir. Avropada ciddi hədəfləri olan komanda öz meydanında iki topluq üstünlüyü belə asanlıqla əldən verməməlidir.
İlk buraxılan qoldan sonra “Neftçi” oyundan uzaqlaşdı. Komanda həm təşkilatlanmanı, həm inamı, həm də meydandakı nəzarəti itirdi və rəqibə qarşılaşmanın sonuna qədər üstünlük yaratmağa imkan verdi.
İndi Bakı klubu cavab oyununda iki top fərqini aradan qaldırmağa çalışacaq. Lakin əsas problem yalnız hesabda deyil. Bu görüşdən sonra əsas sual komandanın növbəti mərhələyə yüksəlib-yüksəlməyəcəyindən daha çox, onun Avropa səviyyəsində təzyiqə nə dərəcədə hazır olmasıdır.
Bu fonda “Zirə”nin “Paide”yə minimal hesabla məğlubiyyəti daha az narahatedici görünür. Rəşad Sadıqovun komandası Estoniyada 0:1 hesabı ilə uduzsa da, evdə vəziyyəti dəyişmək üçün real imkanlarını qoruyur.
Bir top fərqini aradan qaldırmaq mümkündür. Xüsusilə də “Zirə” “Torpedo” ilə oyunlarda göstərdiyi kimi toparlanmış və effektiv futbol nümayiş etdirə bilsə.
Lakin ilk mərhələdəki uğur artıq geridə qalıb. Komanda yenidən öz gücünü sübut etməlidir.
Beləliklə, ikinci təsnifat mərhələsi Azərbaycan klublarının uğurlu startını tamamilə kölgədə qoymasa da, vəziyyətə daha real baxmağa imkan verdi. “Sabah”, “Qarabağ” və “Zirə” növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün şanslarını qoruyur. “Neftçi” isə vəziyyəti öz səhvləri səbəbindən xeyli çətinləşdirib.
İlk həftə azarkeşlərə böyük ümid və sevinc yaşatdı, ikinci həftə isə komandaları reallığa qaytardı. Avrokuboklarda ad, status və əvvəlki qələbələr heç bir üstünlük yaratmır. Mübarizəni davam etdirmək üçün hər oyunda yenidən öz gücünü göstərmək lazımdır.