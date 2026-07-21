21 İyul 2026
AZ

“Turan Tovuz” Stiv Beusnardla müqavilə imzaladı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
21 İyul 2026 11:40
247
“Turan Tovuz” Stiv Beusnardla müqavilə imzaladı

“Turan Tovuz” yeni mövsüm heyətini formalaşdırmaq üçün çalışmalarını davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Turan Tovuz” Futbol Klubu məlumat yayıb.

Bildirilib ki, komanda fransalı yarımmüdafiəçi Stiv Beusnardı heyətinə qatıb. “Monpelye”nin yetirməsi olan 34 yaşlı futbolçu ilə iki illik müqavilə imzalanıb.

Stiv Beusnard son olaraq Fransanın “Pau” komandasında çıxış edib. O, ötən mövsüm Fransa Liqa 2-də 27 oyunda meydana çıxıb. Futbolçu karyerası ərzində ölkəsində “Bezye” və “Ayaçço” klublarının da formasını geyinib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi
21:58
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” minimal hesabla “KuPS”a qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma “Bank Respublika Arena”da keçirilib
“Karvan-Yevlax” daha iki futbolçunu heyətinə qatıb
21:19
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax” daha iki futbolçunu heyətinə qatıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Aqil Nəsibov və Elmin Bayramov Yevlax klubuna qoşulublar
AFFA futbol mütəxəssisləri üçün növbəti vebinar təşkil edib
18:14
Azərbaycan futbolu

AFFA futbol mütəxəssisləri üçün növbəti vebinar təşkil edib

Uşaq motivasiyası və psixologiyası, eləcə də təhlükəsiz mühit mövzularını əhatə edən vebinarlar uğurla yekunlaşıb
Messi DÇ-2026-da ən çox kobudluğa məruz qalan futbolçu oldu - SİYAHI
17:21
Futbol

Messi DÇ-2026-da ən çox kobudluğa məruz qalan futbolçu oldu - SİYAHI

“Opta”nın statistikasına görə, argentinalı ulduz rəqiblərin əsas hədəfi olub
“Zirə” afrikalı futbolçunu transfer edib
16:41
Azərbaycan futbolu

“Zirə” afrikalı futbolçunu transfer edib

“Qartallar” Lue Bayere Junioru heyətinə qatıb
“Liv Bona Dea Arena”da ot örtüyü yenilənir - FOTO
16:30
Azərbaycan futbolu

“Liv Bona Dea Arena”da ot örtüyü yenilənir - FOTO

Yenilənən örtük futbol matçları zamanı zədələnməni minimuma endirməyə hesablanıb
Ervins Perkons “İmişli”nin məşqçisi təyin olunub
16:27
Azərbaycan futbolu

Ervins Perkons “İmişli”nin məşqçisi təyin olunub

35 yaşlı mütəxəssis Latviyada iki klubu yüksək liqaya yüksəldərək Birinci Liqanın çempionu edib

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb
18 İyul 22:38
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: “Neftçi SOCAR” 1/4 finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

Dünya Qadın Seriyasının Bakı mərhələsi iyulun 19-da başa çatacaq
İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
20 İyul 02:05
DÇ-2026

İspaniya Argentina üzərində qələbə ilə dünya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Ferran Torres əlavə vaxtda vurduğu qolla komandasına tarixi zəfər qazandırıb
İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur
19 İyul 03:02
DÇ-2026

İngiltərə Fransaya 6:4 qalib gələrək tarixində ilk dəfə mundialın üçüncüsü olur - YENİLƏNİB + VİDEO

İngiltərə millisi 1966-cı ildən sonra ilk dəfə dünya çempionatında medal qazanıb
Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB
20 İyul 02:22
Güləş

Azərbaycan Budapeşt turnirini üç medalla başa vurdu - YENİLƏNİB

21 güləşçi ilə yarışa qatılan millimizin sərbəst güləş komandası üçüncü yeri tutub