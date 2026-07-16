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“İmişli” FK Ezekiel Morqanla yollarını ayırdı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
16 İyul 2026 10:37
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“İmişli” FK Ezekiel Morqanla yollarını ayırdı

“İmişli” futbolçu Ezekiel Morqan ilə yollarını ayırıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, 25 yaşlı futbolçu 2025/2026 mövsümünün əvvəlində “İmişli”yə qoşulmuşdu.

İdman.Biz
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