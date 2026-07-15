15 İyul 2026
AZ

“Zirə”nin müdafiəçisi: “İlk oyunda qələbə heç nəyə zəmanət vermir”

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
15 İyul 2026 22:03
56
“Zirə”nin müdafiəçisi: “İlk oyunda qələbə heç nəyə zəmanət vermir”

"Zirə"nin müdafiəçisi Anje Mutsinzi Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin Gürcüstan təmsilçisi "Torpedo Kutaisi" ilə ikinci oyunu ilə bağlı gözləntilərini bölüşüb.

İdman.Biz-in məlumatına görə, oyunöncəsi mətbuat konfransında Azərbaycan klubunun oyunçusu ilk oyunda 3:0 hesablı qələbənin komandanın növbəti mərhələyə yüksəlməsinə zəmanət vermədiyini vurğulayıb.

"Yaxşı komanda ilə qarşılaşırıq. Təəssüf ki, ilk oyunda qələbə növbəti mərhələyə yüksəlməyimizi təmin etmir. Sona qədər mübarizə aparacağıq. İlk oyunun uğurlu nəticəsinə baxmayaraq, meydana yalnız qələbəni düşünərək çıxacağıq", - Mutsinzi bildirib.

Bu komandalar arasındakı ilk matç 3:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə başa çatıb.

“Torpedo” - “Zirə” oyunu iyulun 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da start götürəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qurban Qurbanov: “Heyətdə müəyyən dəyişikliklər ola bilər”
22:33
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov: “Heyətdə müəyyən dəyişikliklər ola bilər”

“Vestri” - “Qarabağ” görüşü iyulun 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:59-da başlayacaq
Rəşad Sadıqov: “Ümid edirəm ki, növbəti mərhələyə əsas vaxtda yüksələcəyik”
20:46
Azərbaycan futbolu

Rəşad Sadıqov: “Ümid edirəm ki, növbəti mərhələyə əsas vaxtda yüksələcəyik”

Bu komandalar arasındakı ilk matç 3:0 hesabı ilə “Zirə”nin xeyrinə başa çatıb
Rəhman Daşdəmirov: “Çempionlar Liqasında asan oyun olmur” - MÜSAHİBƏ
17:51
Azərbaycan futbolu

Rəhman Daşdəmirov: “Çempionlar Liqasında asan oyun olmur” - MÜSAHİBƏ

“Sabah”ın müdafiəçisi yeni mövsümdə də etimadı doğrultmağa çalışacağını deyib
Azərbaycan Premyer Liqasının oyunçusu “Səbail”də - VİDEO
16:39
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Premyer Liqasının oyunçusu “Səbail”də - VİDEO

29 yaşlı vinger yeni mövsümdə Bakı klubunun uğurları üçün mübarizə aparacaq
Mahir Emreli seçimini etdi - Polşaya geri qayıdır
15:32
Azərbaycan futbolu

Mahir Emreli seçimini etdi - Polşaya geri qayıdır

Millimizin üzvünün “Kayzerslautern”lə müqavilə müddəti 2028-ci il iyunun 30-na qədərdir
“Mingəçevir” FK baş məşqçi postuna namizəd tapıb
14:51
Azərbaycan futbolu

“Mingəçevir” FK baş məşqçi postuna namizəd tapıb

Birinci Liqa təmsilçisi baş məşqçi postundakı boşluğu yaxın günlərdə aradan qaldıracaq

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub
13 İyul 22:04
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Sloveniyadakı sonuncu yoxlama oyununda uduzub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb
Nəriman Axundzadənin komandası “Börnli” heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
13 İyul 09:58
Futbol

Nəriman Axundzadənin komandası “Börnli” heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qarşılaşma hər iki komanda üçün yeni mövsüm öncəsi hazırlıq çərçivəsində baş tutub