15 İyul 2026
AZ

Rəhman Daşdəmirov: “Çempionlar Liqasında asan oyun olmur” - MÜSAHİBƏ

Azərbaycan futbolu
Müsahibə
15 İyul 2026 17:51
125
Rəhman Daşdəmirov: “Çempionlar Liqasında asan oyun olmur” - MÜSAHİBƏ

“Hər klub öz ölkəsinin çempionudur”.

Bunu “Sabah”ın müdafiəçisi Rəhman Daşdəmirov futbolinfo.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik.

– Çempionlar Liqasında TNS ilə birinci oyundakı qələbəyə (2:0) baxmayaraq, cavab matçında da ilk dəqiqələrdən meydana qalibiyyət üçün çıxdığınızı göstərdiniz və məqsədinizə çatdınız. Görüşü və nəticəni necə şərh edərdiniz?

– İlk oyunda qalib gəlsək də, hələ heç nəyin həll olunmadığını bilirdik. Ona görə bu matça çox ciddi hazırlaşmışdıq. Meydançanın süni örtüklü olması müəyyən çətinlik yaradırdı. Üstəlik, görüşdən öncə meydança sulanmamışdı. Buna baxmayaraq, komanda olaraq yenə üstün futbol sərgilədik. Növbəti mərhələyə qələbə ilə vəsiqə qazandıq. Qalib gəldiyimizə görə şadam.

– TNS ilə hər iki matça əsas heyətdə çıxdınız, üstəlik, cavab görüşündə qol vurmağı da bacardınız. Hazırkı fərdi durumunuzu necə dəyərləndirirsiniz? Mövsümün sonunadək “Sabah”ın aparıcı futbolçularından olmağı bacaracaqsınız?

– Mən futbolçuyam, işim məşqlərdə və şans qazananda oyunlarda komandama maksimum kömək etməkdir. Ümid edirəm ki, mənə olan etimadı doğrultmuşam. Bu tempdə də davam etmək istəyirəm.

– Hücumçu və yarımmüdafiəçilərlə müqayisədə müdafiəçilər az qol vururlar. Bu mənada, TNS-ə vurduğunuz qolu karyeranızın bunaqədərki hissəsinin ən vacib qolu sayırsınızmı?

– Əsas olan komandanın qələbəsində rol oynamaqdır. Fərqi yoxdur, bu, qolla olsun və ya müdafiədə etibarlı oyunla. Vurulan hər qol yaddaşlarda əbədi qalır.

– Növbəti rəqib KuPS olacaq. Finlandiya çempionu ilə mübarizədə şansları necə dəyərləndirirsiniz?

– Çempionlar Liqasında asan oyun olmur. Hər klub öz ölkəsinin çempionudur. Buna görə də istənilən matçdan öncə şanslar 50/50-dir.

– Yeni transferlər haqda fikriniz necədir? Onlar “Sabah”ın gücünə güc qata biləcəklər?

– Onlar komandaya yeni qoşulublar. Hər biri yaxşı karyerası olan futbolçudur. İnanıram ki, komandamızın uğurlarına öz oyunları ilə töhfə verəcəklər.

– “Sabah” Çempionlar Liqasındakı debüt ilindəcə turnirin liqa mərhələsinə çıxmağı bacaracaq? Qarşınıza konkret olaraq bu hədəfi qoymusunuz, yoxsa məqsəd üş liqadan birinin liqa mərhələsində oynamaqdır?

– Əsas məqsəd mərhələ-mərhələ irəliləməkdir. Hazırda əsas hədəfimiz KuPS səddini keçməkdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan Premyer Liqasının oyunçusu “Səbail”də - VİDEO
16:39
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan Premyer Liqasının oyunçusu “Səbail”də - VİDEO

29 yaşlı vinger yeni mövsümdə Bakı klubunun uğurları üçün mübarizə aparacaq
Mahir Emreli seçimini etdi - Polşaya geri qayıdır
15:32
Azərbaycan futbolu

Mahir Emreli seçimini etdi - Polşaya geri qayıdır

Millimizin üzvünün “Kayzerslautern”lə müqavilə müddəti 2028-ci il iyunun 30-na qədərdir
“Mingəçevir” FK baş məşqçi postuna namizəd tapıb
14:51
Azərbaycan futbolu

“Mingəçevir” FK baş məşqçi postuna namizəd tapıb

Birinci Liqa təmsilçisi baş məşqçi postundakı boşluğu yaxın günlərdə aradan qaldıracaq
“Sabah”ın futbolçuları arxayınlaşıblar” - Aslan Kərimovdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
14:23
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın futbolçuları arxayınlaşıblar” - Aslan Kərimovdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA - VİDEO

Futbol eksperti TNS-in itirəcək heç nəyi qalmadığı üçün risk etdiyini bildirib
“Kəpəz”in baş məşqçisi: “Bəzi mövqelərdə güclənməyə ehtiyacımız var”
13:27
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in baş məşqçisi: “Bəzi mövqelərdə güclənməyə ehtiyacımız var”

Azər Məmmədov yeni transferlər üzərində işlədiklərini açıqlayıb
Elvin Cəfərquliyevin transferi gündəmdədir
11:58
Azərbaycan futbolu

Elvin Cəfərquliyevin transferi gündəmdədir

Agent bütün variantların açıq olduğunu açıqlayıb

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib