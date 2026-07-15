15 İyul 2026
AZ

Aslan Kərimov “Sabah”ın müdafiəsindəki boşluqdan danışdı - İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
15 İyul 2026 14:23
55
Aslan Kərimov “Sabah”ın müdafiəsindəki boşluqdan danışdı - İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində keçirilən TNS - “Sabah” oyununun son dəqiqələri Azərbaycan təmsilçisinin çıxışı ilə bağlı müəyyən suallar yaradıb.

Təbii ki, Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsində keçirdiyi hər iki oyunda qələbə qazanan komandanı sərt tənqid etmək ədalətli olmaz. Lakin “Sabah”ın turnirdə daha da irəliləməyi və Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanmağı hədəflədiyini nəzərə alsaq, komandanın oyun planındakı bəzi məqamları təhlil etmək mümkündür.

İdman.Biz-ə “Sabah”ın səfərdə Uelsin TNS futbol komandasına qarşı matçın sonlarında müdafiədə buraxdığı səhvlərlə bağlı Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu, futbol eksperti Aslan Kərimovun fikirlərini öyrənib.

O, açıqlamasında son dəqiqələrdə yaranan boşluqların müdafiə xəttinin zəifliyi ilə deyil, daha çox futbolçuların psixoloji durumu ilə bağlı olduğunu bildirib:

“İlk növbədə hesabı unutmaq olmaz. Rəqibdən dörd top irəlidəsənsə və oyunun bitməsinə az qalıbsa, komandada müəyyən arxayınlıq yaranır. Belə anlarda futbolçular rahatlaşır və məsuliyyəti yaddan çıxarırlar. Rəqib isə itirəcək heç nəyi qalmadığı üçün risk edir, bütün komanda ilə irəli atılır və pressinqə başlayır.

Hər halda, klubun texniki heyəti tablodakı hesabdan asılı olmayaraq, futbolçuları oyunun son saniyəsinədək eyni tempdə mübarizə aparmağa hazırlamalıdır. Lakin bir daha qeyd edirəm ki, mən də futbolçu olmuşam və bu məqamları yaxşı başa düşürəm. Biləndə ki, rəqib oyunun taleyini dəyişmək iqtidarında deyil, istər-istəməz komandada rahatlıq yaranır”.

Aslan Kərimov bu vəziyyətin “Sabah”ın müdafiə xəttinin zəifliyi kimi qiymətləndirilməsinin doğru olmadığını vurğulayıb:

“Mən bunu “Sabah”ın müdafiə xəttinin zəifliyinə bağlamıram. Biz daxili çempionatda “Sabah”ın “Qarabağ” kimi güclü rəqiblərə qarşı oyunlarda necə inamla müdafiə olunduğunu görmüşük”.

Qeyd edək ki, “Sabah” UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Uelsin TNS futbol komandasını iki oyunun nəticəsinə əsasən 4:1 hesabı ilə məğlub edib. Azərbaycan təmsilçisi növbəti mərhələdə Finlandiyanın “KuPS” futbol komandası ilə qarşılaşacaq.

Şəhriyar Səmədov
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Kəpəz”in baş məşqçisi: “Bəzi mövqelərdə güclənməyə ehtiyacımız var”
13:27
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz”in baş məşqçisi: “Bəzi mövqelərdə güclənməyə ehtiyacımız var”

Azər Məmmədov yeni transferlər üzərində işlədiklərini açıqlayıb
Elvin Cəfərquliyevin transferi gündəmdədir
11:58
Azərbaycan futbolu

Elvin Cəfərquliyevin transferi gündəmdədir

Agent bütün variantların açıq olduğunu açıqlayıb
“Şamaxı” İsraildən olan futbolçu Teşager Dequnu transfer edib
11:19
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” İsraildən olan futbolçu Teşager Dequnu transfer edib

25 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə “1+1” illik müqavilə imzalanıb
“Sabah” FK-nın 12 milyona stadion aldığı bildirilir
11:04
Azərbaycan futbolu

“Sabah” FK-nın 12 milyona stadion aldığı bildirilir

Masazır təmsilçisi yeni mövsümdə başqa arenaya köçməyə hazırlaşır
“Kəpəz” FK sabiq futbolçusunu razı sala bilmədi
10:27
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” FK sabiq futbolçusunu razı sala bilmədi

Yeqor Xvalko 2022-ci ildən 2025-ci ilin yayına qədər “Kəpəz”in formasını geyinib
“Sabah” FK Azərbaycanın UEFA reytinqində əmsalını artırdı
09:34
Futbol

“Sabah” FK Azərbaycanın UEFA reytinqində əmsalını artırdı

Siyahıya 101,852 əmsalla İngiltərə başçılıq edir

Ən çox oxunanlar

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir
14 İyul 23:19
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah” tarix yazmağa davam edir - YENİLƏNİB + VİDEO

"Sabah"ın növbəti mərhələdə rəqibi Finlandiyanın KuPS kollektivi olacaq
DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında
00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya 16 ildən sonra yenidən mundialın finalında - YENİLƏNİB + VİDEO

İspaniya DÇ-2010-dakı nəticəsini təkrar etməyə yaxındır
Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 21:22
Çimərlik voleybolu

Azərbaycan voleybolçuları beynəlxalq yarışda bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

İbrahim Məmmədov və Muhəmməd Aslanlı üçüncü yer uğrunda Latviya təmsilçilərini məğlub ediblər
Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO
12 İyul 22:24
Basketbol

Azərbaycan millisi Slovakiyanı məğlub edərək ilk qələbəsini qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

U-20 yığmamız meydan sahibinə 72:66 hesabı ilə qalib gəlib