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“Sabah”ın Çempionlar Liqası matçına 5000-ə yaxın bilet satılıb - Klubdan İdman.Biz-ə AÇIQLAMA

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
6 İyul 2026 14:29
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“Sabah”ın Çempionlar Liqası matçına 5000-ə yaxın bilet satılıb - Klubdan İdman.Biz-ə AÇIQLAMA

“Sabah”ın UEFA Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Uelsin TNS klubuna qarşı keçirəcəyi oyuna artıq 5000-ə yaxın bilet satılıb.

Bu barədə İdman.Biz-ə açıqlamasında “Sabah” Futbol Klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov məlumat verib.

Qeyd edək ki, “bayquşlar” tarixində ilk dəfə yarışacağı ÇL-in birinci təsnifat mərhələsində Uels təmsilçisi TNS-i iyulun 7-də qonaq edəcək. Oyun Masazırda, “Bank Respublika Arena”da baş tutacaq və 20:00-da start götürəcək. Tərəflər arasında cavab görüşü bir həftə sonra Osvestridə keçiriləcək.

İlqar Şabanov
İdman.Biz
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