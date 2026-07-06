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FIFA referisi Tural Qurbanov Konfrans Liqası matçını idarə edəcək

Futbol
Xəbərlər
6 İyul 2026 15:11
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FIFA referisi Tural Qurbanov Konfrans Liqası matçını idarə edəcək

FIFA referisi Tural Qurbanov növbəti təyinat alıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

O, UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində keçiriləcək “Deçiç” (Monteneqro) - “Liepaya” (Latviya) qarşılaşmasının baş hakimi olacaq.

Ona Asiman Əzizli və Gülnurə Əkbərzadə kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Kamal Umudlu yerinə yetirəcək.

Qeyd edək ki, görüş iyulun 15-də Tuzi şəhərində yerləşən “Tuşko Polje” stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da başlanacaq.

İdman.Biz
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