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“Tottenhem” Sandro Tonalini rekord məbləğə transfer edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 İyul 2026 14:59
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“Tottenhem” Sandro Tonalini rekord məbləğə transfer edib

İtaliya millisinin yarımmüdafiəçisi Sandro Tonali karyerasını İngiltərənin “Tottenhem” klubunda davam etdirəcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, London təmsilçisi futbolçunu “Nyukasl”dan transfer edib.

Transferin dəyəri bonuslar da daxil olmaqla 116 milyon avroya qədər qiymətləndirilir. Bununla da Tonalinin keçidi “Tottenhem” tarixinin ən bahalı transferi olub.

İtaliyalı yarımmüdafiəçi 2023-cü ildə “Milan”dan “Nyukasl”a keçib. O, yeni mövsüm ərəfəsində “Tottenhem”in ən mühüm transferlərindən biri hesab olunur.

İdman.Biz
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