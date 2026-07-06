6 İyul 2026
AZ

“Nottingem Forest”in yeni baş məşqçisi bəlli olub

Futbol
Xəbərlər
6 İyul 2026 14:00
40
“Nottingem Forest”in yeni baş məşqçisi bəlli olub

İngiltərənin “Nottingem Forest” futbol klubunun yeni baş məşqçisinin adı məlum olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, klubun rəsmi saytının yaydığı məlumata görə, komandanın baş məşqçisi vəzifəsinə 50 yaşlı avstriyalı mütəxəssis Oliver Qlasner təyin edilib.

O, bu postda Vitor Pereyranı əvəzləyib.

Tərəflər arasında imzalanan müqavilənin müddəti açıqlanmayıb.

Qlasner təyinatından sonra klub rəhbərliyinin ona göstərdiyi etimadı xüsusi vurğulayıb:

“Klubun sahibi və rəhbərliyi ilə ilk söhbətdən sonra onların gələcəklə bağlı aydın baxışa malik olduqlarını, həmçinin mənə və məşqçilər korpusuma tam güvəndiklərini gördüm. Qərar verməyimdə məhz bu amillər və hazırkı heyətin potensialı əsas rol oynadı.

Məqsədimiz klubu yeni səviyyəyə qaldırmaq və azarkeşlərin qürur duyacağı bir komanda formalaşdırmaqdır”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Samir Abasov: “Braziliya məndə ciddi təəssürat yaratmamışdı”
13:44
DÇ-2026

Samir Abasov: “Braziliya məndə ciddi təəssürat yaratmamışdı”

Təcrübəli mütəxəssis ABŞ yığmasına Belçika üzərində cüzi üstünlük verib
Vaqif Sadıqov: “Sabah”ın Çempionlar Liqasında mərhələ adlayacağına inanıram
13:29
Futbol

Vaqif Sadıqov: “Sabah”ın Çempionlar Liqasında mərhələ adlayacağına inanıram

O, Bakı klubundan gözləntilərin çox böyük olduğunu vurğulayıb
“Baku Sportinq” 10 futbolçusu ilə vidalaşıb - ADLAR
13:14
Azərbaycan futbolu

“Baku Sportinq” 10 futbolçusu ilə vidalaşıb - ADLAR

Komandadan ayrılan oyunçular arasında legionerlər də var
Yerli futbolçu böhranı: Klublar niyə öz bazarına inanmır? – İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
12:59
Azərbaycan çempionatı

Yerli futbolçu böhranı: Klublar niyə öz bazarına inanmır? – İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Yeni mövsüm ərəfəsində Premyer Liqa klublarının azərbaycanlı futbolçulara münasibəti yenidən əsas suallardan birinə çevrilib
Rüfət Abdullzadə: “İsrail çempionatı karyeram üçün tramplin olacaq” - MÜSAHİBƏ + FOTO
12:44
Azərbaycan futbolu

Rüfət Abdullzadə: “İsrail çempionatı karyeram üçün tramplin olacaq” - MÜSAHİBƏ + FOTO

25 yaşlı yarımmüdafiəçi bu komandaya keçidi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
“Neftçi” FK-nın sabiq futbolçusu “Zirə”yə təklif olunub
12:29
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” FK-nın sabiq futbolçusu “Zirə”yə təklif olunub

Andre Şinyaşiki son olaraq Bolqarıstanın “Arda” klubunda çıxış edib

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq