6 İyul 2026
AZ

“Baku Sportinq” 10 futbolçusu ilə vidalaşıb - ADLAR

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
6 İyul 2026 13:14
90
“Baku Sportinq” 10 futbolçusu ilə vidalaşıb - ADLAR

Birinci Liqa təmsilçisi “Baku Sportinq” futbol klubunun yeni mövsümə yenilənmiş heyətlə başlayacaq.

İdman.Biz fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, Buzovna təmsilçisi artıq 10 futbolçusu ilə əməkdaşlığa son qoyub.

Bunlar Elməddin Sultanov, Elşad Tağıyev, Luka Stefanoviç, Pablo Enrike, Ceyhun Muxtarlı, İlkin Muradov, İlham Allahverdiyev, Kamil Hüseynov, Xəlil Bəşirli və Nəbi Məmmədovdur.

Qapıçı Elməddin Sultanovun “Şahdağ Qusar”a keçdiyi bəllidirsə, hücumçu Elşad Tağıyevlə yarımmüdafiəçi Ceyhun Muxtarlı da MOİK-lə anlaşıblar.

Qeyd edək ki, geridə qalan mövsümdə Birinci Liqadakı mübarizəni dördüncü pillədə başa vuran “Baku Sportinq” çalışdırıcısı Röyal Nəcəfov postundan ayrılıb. Komanda qarşıdakı “futbol ili”nə Samir Ələkbərovun rəhbərliyi altında hazırlaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vaqif Sadıqov: “Sabah”ın Çempionlar Liqasında mərhələ adlayacağına inanıram
13:29
Futbol

Vaqif Sadıqov: “Sabah”ın Çempionlar Liqasında mərhələ adlayacağına inanıram

O, Bakı klubundan gözləntilərin çox böyük olduğunu vurğulayıb
Yerli futbolçu böhranı: Klublar niyə öz bazarına inanmır? – İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
12:59
Azərbaycan çempionatı

Yerli futbolçu böhranı: Klublar niyə öz bazarına inanmır? – İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Yeni mövsüm ərəfəsində Premyer Liqa klublarının azərbaycanlı futbolçulara münasibəti yenidən əsas suallardan birinə çevrilib
Rüfət Abdullzadə: “İsrail çempionatı karyeram üçün tramplin olacaq” - MÜSAHİBƏ + FOTO
12:44
Azərbaycan futbolu

Rüfət Abdullzadə: “İsrail çempionatı karyeram üçün tramplin olacaq” - MÜSAHİBƏ + FOTO

25 yaşlı yarımmüdafiəçi bu komandaya keçidi ilə bağlı fikirlərini bölüşüb
“Neftçi” FK-nın sabiq futbolçusu “Zirə”yə təklif olunub
12:29
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” FK-nın sabiq futbolçusu “Zirə”yə təklif olunub

Andre Şinyaşiki son olaraq Bolqarıstanın “Arda” klubunda çıxış edib
Portuqaliyalı qapıçı: “Azərbaycanda keçirdiyim dövr mənə çox şey qazandırdı” - MÜSAHİBƏ
12:14
Azərbaycan futbolu

Portuqaliyalı qapıçı: “Azərbaycanda keçirdiyim dövr mənə çox şey qazandırdı” - MÜSAHİBƏ

Tiaqo Silva Bakını və “Zirə”ni həyatının xüsusi hissəsi adlandırıb
Vidadi Rzayev: “Növbəti mövsüm iddialı “Kəpəz” görəcəyimizə inanmıram”
11:59
Azərbaycan futbolu

Vidadi Rzayev: “Növbəti mövsüm iddialı “Kəpəz” görəcəyimizə inanmıram”

Veteran futbolçu Azər Məmmədovun təyinatını dəyərləndirib

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur
4 İyul 23:50
Basketbol

“Neftçi” Dünya Qadın Seriyasında Marsel mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb
4 İyul 00:51
DÇ-2026

Misirdən tarixi nəticə: Komanda 92 ildən sonra adını bir daha 1/8 finala yazdırıb - YENİLƏNİB + VİDEO

1/8 finalda onların rəqibi Argentina - Kabo-Verde matçının qalibi olacaq
U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB
5 İyul 23:37
Basketbol

U-20 basketbol millimizdən tarixi qələbə: Albaniya darmadağın edildi - YENİLƏNİB

Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb
3 İyul 22:28
Basketbol

"Neftçi" qrup birincisi kimi Marsel mərhələsinin 1/4 finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

"Neftçi", bu mərhələdə C qrupunun ikincisi ilə qarşılaşacaq