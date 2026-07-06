“Qarabağ”ın sabiq qapıçısı “Sabah”da - Klubdan İdman.Biz-ə AÇIQLAMA

“Qarabağ” futbol klubunun sabiq qapıçısı Amin Ramazanov karyerasını “Sabah”da davam etdirəcək.
Bu barədə İdman.Biz-ə açıqlamasında “Sabah” Futbol Klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov məlumat verib.
O bildirib ki, tərəflər arasında aparılan danışıqlar müsbət yekunlaşıb və 23 yaşlı qolkiperlə razılıq əldə olunub.
“Amin Ramazanov yeni mövsümdən komandamızın formasını geyinəcək”, - deyə E.Həmidov vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Amin Ramazanov son mövsümdə “Qarabağ”ın, həmçinin icarə əsasında “Zaqatala”nın heyətində çıxış edib. Gənc qapıçı Azərbaycanın aşağı yaş qrupları üzrə milli komandalarına da dəvət alıb.