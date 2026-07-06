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Azərbaycan futbolunun tanınmış məşqçisi vəfat edib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
6 İyul 2026 16:25
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Azərbaycan futbolunun tanınmış məşqçisi vəfat edib

“Sumqayıt” Futbol Klubunun Müşahidə Şurasının üzvü Telman Salahov vəfat edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, 89 yaşında dünyasını dəyişib.

Telman Salahov SSRİ idman ustası adına layiq görülən, “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunan əməkdar məşqçi idi.

İdman.Biz
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