18 İyun 2026
AZ

“Kəpəz” keçmiş baş məşqçisini geri qaytarır?

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 14:16
95
“Kəpəz” keçmiş baş məşqçisini geri qaytarır?

“Kəpəz”in baş məşqçi postuna namizədlərdən biri də müəyyənləşib.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, Gəncə təmsilçisi bu vəzifə üçün Azər Məmmədovun namizədliyini nəzərdən keçirir.

Hazırda tərəflər arasında danışıqlar davam edir və yekun qərarın yaxın günlərdə veriləcəyi gözlənilir.

Azər Məmmədov “Kəpəz” üçün tanış simadır. Təcrübəli mütəxəssis 2023-cü ilin iyul ayından noyabr ayınadək Gəncə klubunun baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, “Kəpəz”in daha əvvəl bu post üçün Arif Əsədovla apardığı danışıqlar müsbət nəticələnməyib. Buna görə də klub rəhbərliyi digər namizədlərlə müzakirələri davam etdirir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Şəfa” daha üç futbolçu ilə yolunu ayırıb
14:45
Azərbaycan futbolu

“Şəfa” daha üç futbolçu ilə yolunu ayırıb

Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb
Ağasəlim Mircavadov: “Azərbaycan klublarının avrokuboklardakı rəqiblərini zəif hesab etmək olmaz”
14:32
Azərbaycan futbolu

Ağasəlim Mircavadov: “Azərbaycan klublarının avrokuboklardakı rəqiblərini zəif hesab etmək olmaz”

AFFA Məşqçilər Komitəsinin üzvü ölkə təmsilçilərinin avrokuboklardakı ilk rəqiblərini dəyərləndirib
“Araz-Naxçıvan” gənc yarımmüdafiəçi ilə iki illik müqavilə bağladı
14:09
Azərbaycan çempionatı

“Araz-Naxçıvan” gənc yarımmüdafiəçi ilə iki illik müqavilə bağladı

Naxçıvan təmsilçisi 21 yaşlı İbrahim Piriyevi əsas komandaya cəlb edib
“Neftçi”nin hədəfi 400 min avro maaş tələb edir
14:02
Futbol

“Neftçi”nin hədəfi 400 min avro maaş tələb edir

Pedro Markeslə AEL də maraqlanıb, lakin tələb olunan məbləğ Kipr klubunu geri çəkib
“Difai” FK yeni baş məşqçisini açıqlanıb
13:39
Azərbaycan futbolu

“Difai” FK yeni baş məşqçisini açıqlanıb

Komandanı Şəhriyar Məmmədov çalışdıracaq
“Səbail” FK Adil Şükürovla yollarını ayırıb
13:01
Azərbaycan futbolu

“Səbail” FK Adil Şükürovla yollarını ayırıb

Adil Şükürov ötən il “Səbail”ə baş məşqçi təyin olunmuşdu

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək