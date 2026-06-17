17 İyun 2026
AZ

“Araz-Naxçıvan” Ülvi İsgəndərovla müqaviləni yenilədi

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
17 İyun 2026 10:34
96
“Araz-Naxçıvan” Ülvi İsgəndərovla müqaviləni yenilədi

“Araz-Naxçıvan” futbol klubu hücumçu Ülvi İsgəndərovla yeni müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “Araz-Naxçıvan” Peşəkar Futbol Klubu məlumat yayıb.

Ü.İsgəndərov yeni mövsümdə də “qırmızı-ağlar”ın formasını geyinəcək. 2024/2025 mövsümündən “Araz-Naxçıvan”ın heyətində yer alan futbolçu ilə anlaşmanın müddəti bir illikdir.

Qeyd edək ki, klub buna qədər Tərlan Əhmədli, Ömər Buludov və Slavik Alxasovla da müqaviləni yeniləyib.

Xatırladaq ki, Naxçıvan təmsilçisi bir gün əvvəl Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusu Cavid Hüseynovun komandanın baş məşqçisi vəzifəsinə təyin olunduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

UEFA Konfrans Liqası: “Neftçi” və “Zirə”nin mümkün rəqibləri dəqiqləşib - YENİLƏNİR
11:12
Futbol

UEFA Konfrans Liqası: “Neftçi” və “Zirə”nin mümkün rəqibləri dəqiqləşib - YENİLƏNİR

Püşkatma Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da başlayacaq
UEFA Avropa Liqası: “Qarabağ”ın növbəti raunddakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİR
11:07
Futbol

UEFA Avropa Liqası: “Qarabağ”ın növbəti raunddakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİR

Tədbir Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da başlayacaq
UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah”ın ikinci təsnifat mərhələsində qarşılaşa biləcəyi komandaların sayı azalıb - YENİLƏNİR
10:57
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: “Sabah”ın ikinci təsnifat mərhələsində qarşılaşa biləcəyi komandaların sayı azalıb - YENİLƏNİR

Tədbir Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq
Rəşad Sadıqov: “Avrokuboklarda iştirak etmək bizim üçün gözlənilməz oldu”
01:44
Azərbaycan futbolu

Rəşad Sadıqov: “Avrokuboklarda iştirak etmək bizim üçün gözlənilməz oldu”

“Zirə” ilk mərhələdə “Torpedo” (Gürcüstan) ilə üz-üzə gələcək
“Neftçi” Saşa İliçin klubu ilə qarşılaşacaq
16 İyun 22:43
Azərbaycan futbolu

“Neftçi” Saşa İliçin klubu ilə qarşılaşacaq

"Neftçi" hazırlığın bi hissəsini Sloveniyada keçirəcək
“Sumqayıt” Hakan Sünalla yollarını ayırıb
16 İyun 21:39
Azərbaycan futbolu

“Sumqayıt” Hakan Sünalla yollarını ayırıb

Hakan Sünalla mövcud anlaşma bu ayın sonunda başa çatacaq

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB
14 İyun 22:28
Voleybol

Azərbaycan voleybol millisi İspaniyada büdrədi - YENİLƏNİB

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının İspaniya mərhələsini bir qələbə və bir məğlubiyyətlə tamamlayıblar
Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO
14 İyun 20:35
Basketbol

Bir xallıq zəfər, Antverpen bileti: Qadın millimiz Avropa Kubokunda - YENİLƏNİB + VİDEO

Azərbaycanın 3x3 basketbol komandası gərgin finalda İrlandiyanı 21:20 hesabı ilə məğlub edib
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir