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“Zirə”nin Rikardo Fernandes istəyi baş tutmadı

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
19 İyun 2026 10:59
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“Zirə”nin Rikardo Fernandes istəyi baş tutmadı

“Şamaxı”nın qapıçısı Rikardo Fernandesin “Zirə”yə transferi baş tutmayıb.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, bölgə təmsilçisinin rəhbərliyi 31 yaşlı qolkiperlə əməkdaşlığı davam etdirmək qərarına gəlib.

Klub rəhbərliyi müqaviləsi davam edən futbolçunu azad agent kimi buraxmaq niyyətində deyil. İdarəçilər hesab edirlər ki, “Zirə” portuqaliyalı qapıçını heyətinə qatmaq istəyirsə, bunun müqabilində transfer haqqı ödəməlidir.

Bu səbəbdən tərəflər arasında aparılan danışıqlar müsbət nəticələnməyib və keçid baş tutmayıb.

Qeyd edək ki, Rikardo Fernandes 2024-cü ildən “Şamaxı”nın formasını geyinir. Təcrübəli qolkiperin klubla müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir.

İdman.Biz
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