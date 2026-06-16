Kevin Medina “Qarabağ”dan ayrılır?

Kolumbiyalı müdafiəçi Kevin Medinanın Ağdamın ”Qarabağ” klubundan ayrıldığı bildirilir.
İdman.Biz sportal.az-a istinadən xəbər verir ki, futbolçunun Asiya klublarından biri ilə anlaşdığı iddia olunur.
“Qarabağ” müqaviləsi davam edən futbolçuya jest edib, onu təzminatsız buraxıb. Məsələ burasındadır ki, indiyə qədər çox yaxşı təklifləri olan Kevin “Qarabağ”da qalmağa üstünlük verib, böyük pulları geri çevirib. Lakin hazırkı təkliflə bağlı özü rəhbərliyə yaxınlaşıb, onu sərbəst buraxmalarını rica edib. Kolumbiyalı futbolçunun xidmətlərini nəzərə alan “Qarabağ” rəhbərliyi Medinaya əngəl olmayıb.
Qeyd edək ki, iddialar təsdiqini taparsa, Kevin Medina yay transfer dönəmində “Qarabağ”ı tərk edən beşinci futbolçu olacaq. Buna qədər klub Toral Bayramov, Emmanuel Addai, Ramil Şeydayev və Sami Mmae ilə yollar ayrılıb.