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“İmişli” Qəbələdə heç-heçə edib

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
31 İyul 2026 22:04
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“İmişli” Qəbələdə heç-heçə edib

Yeni mövsümə hazırlığını davam etdirən “İmişli” növbəti yoxlama oyununu keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bölgə təmsilçisi təlim-məşq toplanışı çərçivəsində Qəbələdə eyniadlı komanda ilə üz-üzə gəlib.

Qarşılaşma 2:2 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

İlk hissədən sonra “Qəbələ” 2:0 hesabı ilə irəlidə olsa da, ikinci hissədə “İmişli” hesabı bərabərləşdirib.

“İmişli”nin heyətində Juninio və Dioqo Kardozu fərqləniblər. “Qəbələ”də isə ilk qolu Kərim Rossi vurub. İkinci qol isə “İmişli” fubtolçusunun avtoqoludur.

İdman.Biz
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